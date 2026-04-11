La Selección Peruana femenina logró un triunfo histórico al vencer 2-1 a Uruguay en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, por la fecha 5 de la Liga de Naciones Femenina. Es la primera vez que la ‘Bicolor’ derrota al conjunto uruguayo en esta categoría.

El equipo visitante abrió el marcador a los 25 minutos con un penal ejecutado por Pamela González. Sin embargo, Perú reaccionó rápidamente y empató a los 32’ mediante Alessia García. En el segundo tiempo, Sandra Arévalo selló la remontada con el gol del triunfo a los 71 minutos.

Con este resultado, la selección peruana se ubica en el quinto lugar de la tabla en la primera edición del torneo, que otorga cupos para el Mundial Femenino 2027 a disputarse en Brasil.

Según el formato, los dos primeros clasificarán directamente al Mundial, mientras que los equipos que ocupen el tercer y cuarto lugar accederán al repechaje.

El próximo partido de la ‘Bicolor’ será ante Paraguay, el martes 14 de abril en Cusco, donde buscará seguir sumando puntos.