Leguía asegura que Advíncula es superior a Carvajal y que debería jugar en Real Madrid (VIDEO)

Tras su buen desempeño en la Copa América, el destino de Luis Advíncula es incierto. Su club, el Rayo Vallecano de España, decidió comprar la totalidad de su pase pero no cuenta con el presupuesto necesario para solventar el suledo mensual de 'Bolt'. Por ello, en los próximos días se anunciará el préstamo del jugador nacional.

Para German Leguía, ex jugador de 'la bicolor', Advíncula debería fichar por el poderoso Real Madrid.

"He visto jugar a Carvajal, el del Real Madrid, el lateral derecho. Pucha, si ese es jugador, yo soy alpinista. Advíncula, siendo más jugador que él no puede estar ahí", sostuvo el veterano ex mediocampista en Fox Sports Radio Perú.

Leguía cree necesario que el lateral derecho de la selección peruana siga creciendo en su carrera futbolística en Europa. Pero también habló sobre el pasado fracaso de Claudio Pizarro en el Chelsea inglés.

"¿Por qué Pizarro llegó al Bayern Múnich y no Paolo Guerrero que para mí es más jugador que Claudio?", lanzó la pregunta y el mismo se respondió "Todo es conexión, todo es conexión. ¿Llegó al Chelsea y cuánto tiempo duro? No duró. Regresó al Bayern y ahí volvió a jugar".