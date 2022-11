La selección peruana se alista para encarar su último partido amistoso del año, ante Bolivia en el Monumental de la UNSA, este sábado 19 de noviembre. Del grupo también son parte Miguel Araujo y Luis Iberico, quienes se sentaron este viernes en una zona de la Videna para atender a los periodistas en la conferencia de prensa.

El defensa, ubicado como lateral derecho en el reciente choque ante Paraguay, declaró sentirse cómodo en esa posición. “Me siento bien. He jugado muchas veces ahí, en inferiores, en Sport Huancayo, en Alianza Lima, en Serbia, en Emmen. Conozco muy bien el puesto. Me siento muy cómodo ahí y yo sé que puedo aportar ahí también. Si el profesor me tiene en cuenta ahí y como central, tiene dos alternativas conmigo”, comentó.

Por otro lado, el futbolista que milita en Emmen se pronunció sobre el compromiso contra Bolivia. “Ellos conocen la altura, pero nosotros también tenemos muchos jugadores que conocen la casa, como Luis (Iberico). Va a ser un partido muy fuerte. Yo creo que tenemos que ser más inteligentes que ellos. Hay muchos jugadores que no jugamos tantos partidos en la altura, pero creo que con el trabajo de Juan, con los entrenamientos, eso va a ser que nosotros compitamos y no tengamos ningún problema en la altura”, indicó.

Hubo también tiempo para que Araujo llene de elogios a su compañero Christian Cueva, quien con su ingreso ante Paraguay, le dio otra cara a Perú en la ofensiva.

“Lo de Christian Cueva es algo mágico, la verdad. Lo que te hace el ‘Cholo’ en el campo de juego es impresionante, lo que te puede generar. Cuando juega serio, es espectacular. Y después cuando la pisa. cuando quiere hacer el caño, cuando va para el frente, a cualquier rival le hace daño. Quién no sabe la calidad del Cholito. Es mágico”, expresó.

Por otro lado, Luis Iberico dijo desconocer algún interés de parte de Cruz Azul y aclaró que tiene contrato con Melgar por toda la próxima temporada. “Yo tengo contrato con Melgar todo el 2023, así que me debo a ellos. Si bien algo algo de Cruz Azul que no estoy muy enterado, yo ahora me debo a lo que es Melgar y ahora estoy pensando en la selección”, mencionó.

A Iberico le consultaron sobre la idea de que Perú pueda ser local en Arequipa en las Eliminatorias y esto respondió: “Me parece que sería una buena ventaja, pero también hay jugadores del extranjero que llegan y no están acostumbrados a la altura. Es algo que también les chocaría, así que no se lograría tanta ventaja contra otros equipos del llano. Llegan dos o tres antes de una concentración para un partido y tienen que descansar lo máximo posible, meter otro viaje a la altura, es más complicado para ellos, pero es una linda plaza”.