No es más jugador de fútbol profesional, pero sigue presente en el mundo del balompié. Sergio Agüero ha revelado que será parte de la delegación de la Selección Argentina que irá al Mundial de Qatar 2022. De esta manera, el ‘Kun’ será uno de los encargados de apoyar a Lionel Scaloni y sus 23 convocados en la competición más importante realizada por la FIFA.

“Al Mundial voy a ir, estamos viendo para reunirnos esta semana (con Scaloni), pero bueno yo quiero estar. La realidad es que si voy al Mundial voy a estar con los chicos, voy a ir al entrenamiento”, empezó explicado el también ‘streamer’ argentino.

“Hablé con Leo Scaloni, no se va a enojar si lo digo, él me llamó, los chicos también, Chiqui Tapia también. Es intentar darle una vuelta a ver qué se puede hacer”, agregó en diálogo con Jorge Rial, conductor del programa Argenzuela de Radio 10.

Así las cosas, el ‘Kun’ Agüero pasaría a formar parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Como jugador, el otrora delantero de Independiente disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Qatar 2022 sería la nueva aventura de su carrera.

De otro lado, Sergio Agüero recordó el episodio de salud que lo obligó a dejar el fútbol solo unos meses después de haber fichado por el FC Barcelona en condición de jugador libre. El corazón del ‘Kun’ no dio para más.

“Me avisó antes diez días antes, cuando tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita y ahí hice bastantes chequeos y parecía que estaba todo bien y después pasó en el partido”, dijo el exjugador azulgrana, que disputó su último partido en el Camp Nou ante el Alavés el 30 de octubre del año pasado.

“En el partido primero empecé a sentir 5 minutos antes mucho calor en el cuerpo, pero yo pensaba que era por el partido, volvía a jugar de titular, se me venían un montón de cosas a la cabeza, nunca me imaginé que era por esto. De repente, empecé a estar medio débil y mareándome y en una jugada salté a cabecear y me mareaba más, le agarro la mano al defensa del rival y le dije: ‘Escuchame, me estoy mareando, pará el partido’. El árbitro se dio vuelta y me vio que me agarraba el pecho, sentí que me ahogaba y cuando me tiré al piso empezó la arritmia”, detalló el ‘Kun’.