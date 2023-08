Perú es un país que genera orgullo por más de un motivo y uno de ellos es el deporte. Shoely Mego se ha convertido en una de las deportistas más destacadas de nuestra nación tras ganar múltiples medallas y ahora se anima a contarnos un poco de sus experiencias como pesista, así como sus objetivos dentro del levantamiento de pesas.

¿Cómo fue tu incursión en el mundo del levantamiento de pesas?

Yo conocí las pesas porque una amiga me pidió que la acompañe al Coliseo Elías Aguirre de Chiclayo. Ahí es donde veo que empiezan a hacer saltos, levantar la barra y el entrenador de ese momento me indicó que yo tenía condiciones como para levantar pesas. Me solicitó que vaya a practicar. En verdad, yo asistí algunos días, pero luego me retiré porque en ese momento yo me encontraba trabajando. Vendía correas en el mercado.

Mi entrenador Iván Sancoff habló con mis papás y mi hermana. Les explicó que el deporte me abriría muchas puertas. Me iba a permitir ganar medallas, ganar un sueldo con el IPD y conocer países. Nos solicitó que confiemos en él y, por ello, decidí practicarlo.

¿Y cómo viene siendo tu experiencia?

Es un mundo totalmente diferente. Yo no vengo de una familia adinerada, por el contrario, vengo de una familia de bajos recursos y terminé viendo una vida distinta. El ritmo del deportista profesional es sacrificado, pero a mí me gusta. Amo lo que hago. Con todo lo que me ha pasado, más de uno se hubiese rendido.

¿Has pasado por lesiones complicadas?

Sí. El levantamiento de pesas, en general cualquier deporte de alto rendimiento, es duro. Yo entreno dos veces al día y he tenido lesiones. En el 2016 me operaron de la rodilla izquierda, en el 2020 se me salió el codo y tuve una operación. En el 2021 estuve con complicaciones con mi rodilla derecha y también me operaron.Sí, es complicado, pero ahí sigo con fuerza. Lo hago porque realmente me gusta y me emociona representar a mi país en los eventos internacionales.

¿Qué es lo que más te gusta del levantamiento de pesas?

Me apasiona porque es difícil, duro, retante, tienes que estar superándote día a día. Los lunes los pesos se sienten livianos y cada día aumenta la dificultad. A tu mente le tienes que estar diciendo: “Vamos tú puedes, tú puedes”. Es superarte a ti mismo y eso me gusta porque te presionas bastante.

¿Cómo es el apoyo de tu familia?

El apoyo de mi familia es lo que realmente me importa, de mis padres y mi hermana. Mi papá falleció en el 2016, pero él desde que supo que iba a ser deportista siempre me apoyo y se mostró muy orgulloso.

¿Recibes ayuda del estado?

Gracias a Dios tengo el apoyo del IPD y el Comité Olímpico. Yo vivo en la Videna, estoy albergada. Me cubren la estadía y alimentación, además de ganar un sueldo por ganar medallas internacionales, se necesita mucho apoyo.

Estarás en Santiago 2023 ¿Cómo sientes la competencia?

Ya tengo mi clasificación. Estoy entrenando duro para representar muy bien al Perú. Así que daré lo mejor de mí para dejar en alto el nombre del país.

¿Qué mensaje les dejarías a las mujeres que desean ser pesistas profesionales?

Es difícil al comienzo, pero, si realmente les gusta y aman el deporte, que lo practiquen sin hacerle caso a los comentarios negativos de algunas personas y den lo mejor levantando pesas.