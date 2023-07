Llenó de emoción al Perú al ritmo de una tradicional marinera norteña en el Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia en Guatemala en el 2021. Nos referimos a Sofía Lay, que hoy con 16 años y más experiencia en la gimnasia rítmica, se alista para competir en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

¿Cómo va la preparación para el evento en Chile, en octubre próximo?

Además de ello, estoy trabajando para competir en el Sudamericano de Barranquilla, justo antes de los Panamericanos. Ahora que entré de vacaciones en el colegio, estoy entrenando a doble turno en las mañanas, los martes y jueves.

¿Qué objetivos te has planteado con miras a Santiago 2023?

Siendo mis primeros Juegos Panamericanos, es un poco difícil pensar en una medalla. Ya haber conseguido la clasificación es un logro inmenso. Lo único que yo quisiera para estos Juegos es poder representar lo mejor posible a mi país, sentirme orgullosa de mi trabajo y, si es posible, entrar a una final.

¿Y cuál es tu máximo sueño vinculado con la gimnasia?

Me gustaría ganar una medalla internacionalmente. Ir a un Mundial es el sueño de todo deportista, pero soy realista y sé que mi deporte es muy complicado.

Pero más que medallas o logros, lo que quisiera es hacer que la gimnasia crezca en el Perú, difundir la gimnasia rítmica para que más gente la conozca y así intentar maximizar el deporte.

¿Cómo nace la idea de entrar a la gimnasia?

Fue en el 2016. Estaba en mi casa viendo un reportaje de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Justo salió una nota de Ariana Orrego (gimnasta peruana). Mostraban imágenes de sus entrenamientos, sus piruetas. Y le dije a mi mamá que quería hacer eso. Mi mamá me inscribió en la academia de la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia. Estuve dos a tres meses e hicieron una convocatoria para gimnasia rítmica y me seleccionaron. Ha sido un proceso largo.

¿Qué significa la gimnasia en tu vida?

La gimnasia es mi vida. Me he perdido fiestas, reuniones, pero nadie me va a quitar la experiencia de representar a mi país. Obviamente, viene con sacrificios, pero vives experiencias que otras personas no viven.

¿Qué te genera competir afuera con los colores peruanos?

Cuando estoy en el avión, es un ambiente de mucha tranquilidad. Pienso que la Sofía que hace su vida normal acá en Perú desaparece y solo existe la Sofía deportista. Siento orgullo de representar a mi país. Es bonito recibir los comentarios de otros países diciendo que Perú está avanzando, es algo que motiva mucho.

¿Qué otras cosas te ha brindado la gimnasia?

Me ha ayudado con mi condición asmática. Me ha ayudado a saber cómo afrontar los nervios. En mi mente, digo ‘si puedo competir en frente de miles de personas, obvio, puedo hacer una exposición en frente de mis compañeros’. Me ha ayudado a expresar lo que siento, a tener un manejo de mis emociones, a poder lidiar con la frustración, me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida.

¿Qué mensaje le dejaría a los más chicos?

Que sigan su pasión. El deporte es algo muy bonito, es algo que enseña muchas cosas. Es una forma de distraerse, de mejorar el estado físico, el estado mental. El deporte ayuda a salir de la monotonía de la vida. El sentir que tu trabajo ha valido la pena es algo muy bonito, no necesariamente en la gimnasia, sino en cualquier deporte.

Sofía Lay

Gimnasta peruana. La deportista cursa el quinto año de secundaria y piensa estudiar tecnología médica para convertirse en fisioterapeuta deportivo y viajar al exterior con las selecciones. Además, anhela ser jueza internacional.