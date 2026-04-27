Desazón en la altura. Sport Huancayo no logró sostener su propuesta y terminó cayendo en el estadio Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un partido que tuvo de todo: goles tempraneros, reacción visitante y un final cargado de tensión. El arranque fue un baldazo de agua fría para el “Rojo Matador”. Apenas al minuto de juego, José Manzaneda desbordó con libertad por la banda izquierda y envió un centro preciso que encontró a Facundo Callejo, quien, ante la pasividad defensiva, definió sin problemas para el 1-0.

A los 9 minutos, nuevamente Callejo ganó la espalda de la zaga huancaína y sacó un remate que se estrelló en el palo derecho del arco defendido por Ángel Zamudio, salvándose Huancayo de un segundo tanto.

Una mejoría que tuvo su recompensa a los 19 minutos. Nahuel Luján, incisivo por la derecha, lanzó un centro medido al corazón del área y Yorleys Mena apareció con un cabezazo certero para decretar el empate.

En el complemento, el ritmo no decayó. A los 50 minutos, Franco Caballero tuvo una ocasión clara, pero no logró concretar.

Tres minutos después, Álvaro Ampuero ensayó una espectacular media chalaca que obligó a Zamudio a lucirse con una gran intervención. Sin embargo, a los 57 minutos llegó el golpe decisivo: Iván Colman aprovechó una jugada dentro del área y, con un remate preciso, puso el 2-1 para el conjunto cusqueño.

Polémica

El árbitro Ítalo Gonzáles sancionó un penal que generó la inmediata protesta de los jugadores y del comando técnico de Huancayo. En medio de los reclamos, el técnico Pellejero fue expulsado.

Minutos después, tras la revisión del VAR, el juez decidió anular su propia decisión, echando más leña al fuego en un cierre cargado de tensión.