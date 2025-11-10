Ya piensa en la Sudamericana. El Sport Huancayo viajó a Cajamarca con un solo objetivo: ganar, y lo consiguió demostrando neta superioridad. A​​​hora se ubica en el octavo lugar, en la zona de la Copa Sudamericana, faltando aún una fecha para culminar el Clausura.

El partido desde un inicio, se inició con pleno dominio del Sport Huancayo hasta el final cuando terminó con una clara victoria del visitante.

A los 5 minutos Nahuel Lujan desperdicia una clara ocasión de gol, ante la salida del golero Diego Campos. Pero, seguido ingresa Ronal Huaccha con grandes posibilidades de anotar y es fauleado por la zaga crema y el juez principal Daniel Ureta sanciona penal, pero lamentablemente Javier Sanguinetti no convierte.

Sin embargo, el dominio del Rojo era claro, aunque todavía le faltaba el gol.

Más precisos

En la segunda mitad ingresa Janio Pósito en reemplazo de Ronal Huaccha y precisamente a los 50 minutos con la asistencia de Nahuel Lujan, el nueve de Huancayo Janio Pósito anota el primer gol.

El reloj avanza y el ambiente se va calentando más: A los 67 minutos otra vez Piero Magallanes ingresa por la banda derecha, saca un centro y Javier Sanguinetti de un toque fino para Janio Pósito solo y un remate y llega el segundo tanto.

A los 77 minutos en una jugada inteligente Diego Carabaño, con gran pase a Javier Sanguinetti, y de “sombrerito” convierte el tercer gol huancaíno. Se confirma la goleada de 3 a 0 que lo coloca al Rojo Matador en el 8° puesto con 48 puntos.

Ahora no depende de nadie, si en la última fecha como local gana a Cusco FC clasifica por décima vez a una Copa internacional.

Hoy a las 15:00 horas en el estadio municipal Unión Tarma, ADT con 45 puntos está obligado a ganar a Los Chankas.