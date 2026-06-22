La Copa Caliente sigue encendiendo la pasión futbolera y esta vez el espectáculo tuvo como protagonista a Sport Huancayo. El conjunto dirigido por Richard Pellejero sacó a relucir toda su experiencia para remontar un partido complicado y derrotar 2-1 a Unión Minas, conocido como el “Rodillo Minero”, en duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo E.

Desde el pitazo inicial, el Rojo se adueñó del terreno de juego. Con posesión, buen trato del balón y constantes proyecciones por las bandas, los huancaínos parecían tener el partido bajo control. Sin embargo, el fútbol siempre guarda sorpresas.

A los pocos minutos, Josiney Ríos, de Pasco, se inventó una genialidad dentro del área y con un elegante “taquito” habilitó a Denylson Chávez. El atacante no perdonó y sacó un zurdazo letal para vencer a Diego Campos y silenciar momentáneamente a los hinchas del Rojo.

Lejos de desordenarse, Sport Huancayo mantuvo la calma y siguió manejando los hilos del compromiso. La insistencia tuvo premio en la recta final de la primera mitad. Gianfranco Falconi encontró espacio fuera del área y sacó un potente remate que sorprendió al arquero Luis Duque. El balón terminó en las redes y decretó el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

El triunfo

En el complemento, a los 62 minutos, Hugo Ángeles tuvo una ocasión inmejorable, pero no logró definir con precisión.

El premio al esfuerzo llegó a los 71 minutos. Gianfranco Falconi levantó un centro medido y Franco Caballero apareció como un verdadero cazador del área. Con una espectacular “palomita”, conectó de cabeza y mandó el balón al fondo del arco para desatar la celebración roja.

Con la ventaja a su favor, Sport Huancayo siguió atacando y estuvo cerca de ampliar la diferencia. Diego Carabaño desperdició un mano a mano frente a Diego Campos a los 82 minutos y luego Juan David Martínez también dejó escapar una clara oportunidad.

Cuando parecía que todo estaba definido, Unión Minas buscó el empate a balón parado. A los 88 minutos, Marco Delgado ejecutó un tiro libre venenoso que obligó a Diego Campos a lucirse con una espectacular estirada para enviar el balón al córner y preservar la ventaja.

Tras cuatro minutos de adición, el árbitro Mario Quispe señaló el final del encuentro. El Rojo celebró una victoria trabajada, aunque la preocupación quedó instalada por las lesiones de Gianfranco Falconi y Diego Ávila.

Sport Huancayo suma cuatro puntos e iguala en la cima del Grupo E con ADT. Unión Minas y Alianza UDH se quedan con una unidad. Ahora todas las miradas apuntan al viernes 26, Huancayo será escenario de un choque de alto voltaje: el clásico entre Sport Huancayo y ADT.