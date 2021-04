Sporting Cristal disputará este 2021 la Liga 1 y la Copa Libertadores en simultáneo. Es un duro reto, pero el equipo ya lo ha tenido que enfrentar en más de una ocasión. En el 2019, al mando de Claudio Vivas, buscaron avanzar lo máximo posible en la competición internacional pero se tuvieron que contentar con la Sudamericana. ESte lunes, el DT conversó con ‘Fútbol Como Cancha’ sobre lo que se aproxima al club del Rímac.

El argentino explicó que una de las grandes complicaciones para los equipos peruanos es el bajo presupuesto que cuentan para reforzarse de cara a la competición internacional, a comparación de las grandes potencias brasileñas y argentinas. “Es muy importante entender que la Copa Libertadores es mucho más complicada para los equipos peruanos, bolivianos, ecuatorianos y venezolanos por el poderío económico de sus planteles”.

A pesar de los puntos en contra, Vivas cree que Roberto Mosquera puede hacer un buen papel. “Tengámosle confianza y fe a Sporting Cristal, al buen entrenador y plantel que tiene. La institución tiene argumentos para ser competitivo, lo puede llegar a lograr”, dijo.

La localía es un factor importante en la Libertadores, según el entrenador. “Los equipos brasileros están muy acostumbrados a sus campos de juego. Para hacerse fuerte, hay que ganar los tres partidos de local, eso es algo que no hicimos en Cristal”.

Sporting Cristal se tuvo que despedir de, Emanuel Herrera, goleador de la temporada 2020, y en su reemplazo contrató a Marcos Riquelme. Vivas cree que el argentino le puede dar mucho al equipo.

“Entre Riquelme y Herrera, Herrera puede que sea más impactante en lo físico, Riquelme técnicamente juega muy bien de espaldas, es un excelente jugador de fútbol”, explicó Claudio.

Tras ser consultado por su salida de Cristal, Vivas explicó que nunca lo tuvo claro. “Nunca entendí por qué me fui de trabajar de Perú. Yo me fui con los 59% de los puntos, a un punto de Binacional que luego fue campeón. Empatamos y el lunes me llamaron para rescindir”.

Vivas cree que lo “cocinaro” en el cuadro celeste. “Entre Alfonso García Miró, el gerente que ahora trabaja en Alianza (José Bellina) y el entrenador de reserva (Manuel Barreto) me cocinaron, lo venían cocinando y no entendí mi salida”.

“No sentí que hubo intromisión en Sporting Cristal, a lo mejor querían un técnico más vulnerable pero yo no me deje dominar; logramos vender a Pacheco a Fluminense, cuando jugamos contra Zulia cedimos a Pretell y a Chávez a la selección nacional”, finalizó.