Roberto Mosquera terminó inconforme con el rendimiento de Sporting Cristal en el duelo contra Ayacucho FC en la definición por la Fase 2 de la Liga 1. El técnico aseguró que los ‘celestes’ realizaron el partido “más discreto” de la temporada.

“Cuando se habló de favoritismo lo primero que dije es que en una final no hay favoritos, hoy demostramos que no éramos favoritos. Hicimos el partido más discreto del torneo, pero yo no quiero dejar de decir que fuimos superados en gran parte del partido”, comentó en Gol Perú.

“Los errores los veo para el interior, estuvimos inconexos todo el partido, pasa esto que no nos había pasado y nos toca en el partido que más necesitábamos estar conectados, el fútbol tiene estas cosas”, añadió sobre el trabajo de los rimenses.

De otro lado, el técnico de los bajopontinos reconoció que los ‘Zorros’ realizaron un gran trabajo en el partido. “Tuvimos un rival que fue agarrando moral, que hizo las cosas bien y que merecidamente ha hecho que vayamos a jugar dos partidos más. Hay que darle crédito al señor Ameli, a quien yo felicito y hay que darles el espacio de respeto que se merecen”, sostuvo.

Por último y pensando en las semifinales de la próxima semana, Mosquera adelantó que Christofer Gonzales “está lastimado, pero no lo pisaron, él pisó mal, tiene un esguince de primer grado”. Y añadió que todo el plantel entrenará desde “mañana y vamos a estar concentrados del 8 hasta el 13 de diciembre”, cerró.