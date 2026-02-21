Universitario de Deportes puede hacer historia este 2026, con un tetracampeonato, y arriesgó un cambio en el liderazgo, al elegir a Javier Rabanal, con un estilo ofensivo, para reemplazar a Jorge Fossati, quien trajo la exitosa línea de tres en defensa. Si bien todavía hay pocas fechas, Germán Leguía, quien paseó su fútbol por Ate, se muestra satisfecho.

Hubo un cambio de entrenador. Se fue Fossati, con un esquema sostenido; y llegó Rabanal, quien promete variantes. ¿Qué le parece?

A mí, bien. Yo lo dije, respeto mucho a Fossati, pero no me gustaba cómo jugaba la “U”. Vamos a ser francos, se ganaron muchos partidos asustados y jalados de los pelos. No era atractivo y este nuevo técnico tiene más variantes, pone a Inga de todas maneras y esa ya es una cosa importante. Fossati a veces lo sentaba o lo colocaba por todos lados.

El arbitraje y el VAR tuvieron protagonismo en contra de la “U”. ¿Cómo tomó el hecho de que hayan admitido el error a las pocas horas y la posterior sanción a los implicados?

Es increíble. Realmente, el arbitraje es malo, aunque esto ya lo superó. El VAR no lo debió llamar. O sea, tienen que contratar a alguien que entrene o capacite a los árbitros como antes, porque hay muchos subiditos de peso, creen que ya con el VAR es suficiente y no es así. Es evidente que la tecnología los puede confundir. En otras ligas, he visto que si hay un llamado, los jueces mantienen su idea inicial. Y aquí no, lo llamaron, vio la pantalla e igual cobró el penal. Eso te friega un partido importantísimo y te quita dos puntos esenciales. No se trata de castigarlos por unas cuantas fechas y que vuelvan a aparecer.

En cuanto al plantel, hubo críticas hacia Gassama por su bajo rendimiento. ¿Lo ha podido ver? ¿Cree que podrá darle pelea a Alex Valera?

Yo no pienso que sea como el tipo de Valera. Alex retrocede un poco y toca; mientras que Gassama tiene que ser un delantero de esos antiguos, metido ahí, dentro del área, para llevarte de encuentro. Todas te las va a ganar, vas a tener a uno al cual tirarle la pelota, que te cubre y te choca. Sin duda, va ayudar en algunos partidos y creo que esa fue la idea de traerlo. Cuando jueguen “Oreja” Flores y Valera, hay una forma; y otra, con un pelotazo para que vaya Gassama.

Este fin de semana se viene un duelo ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. ¿Cuán diferente puede ser enfrentar a un rival directo en su terreno habitual?

La “U” está demostrando que es más equipo. Cristal tiene algunos problemas, le ha ganado a Juan Pablo II, que eso no creo que tenga mucho mérito; y empató con Garcilaso. No viene bien. Y que jueguen en el San Martín, me parece rarísimo, por cómo están las cosas. Con esto del cambio del presidente, tal vez van a tener que evaluarlo. No sabemos qué puede pasar con la Policía.

¿Cree que habrá una ventaja por el desgaste físico que tendrá Cristal por jugar la Libertadores en Paraguay?

Sí, de todas maneras. Jugar en Paraguay, con ese calor que hace, frente a un equipo luchador y todo, será duro. Además, Cristal va con una presión terrible. Si pierde el sábado, lo va a tener más complicado.

Vemos a Melgar de Juan Reynoso muy firme y a un UTC que sorprende en este inicio del Torneo Apertura. ¿Cuán difícil ve el camino de Universitario para repetir su dominio total?

La “U” arrancó así en las últimas dos campañas, sin ser primera. Sin embargo, esto recién empieza y se irá acomodando. Es un equipo físicamente superior y se vio contra un Cienciano que todo el mundo decía que venía jugando bien y, a los 40 minutos, le dio un calambre como a tres futbolistas. Esto es largo, hay equipos que comienzan así, aprovechan la altura, pero después, cuando se acomodan los grandes, todo vuelve a la normalidad y siempre la pelea es entre Universitario, Alianza y Cristal.