La selección de Suiza selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 al derrotar por 4-3 a Colombia en la tanda de penales, luego de igualar 0-0 durante los 90 minutos y el tiempo suplementario en el estadio BC Place de Vancouver.

El arquero Gregor Kobel se convirtió en el héroe de la jornada al detener uno de los dos disparos errados por el conjunto cafetero, que también falló otro lanzamiento en la definición.

Colombia fue el equipo que más buscó el arco rival durante el tiempo reglamentario. La ocasión más clara llegó a los 21 minutos, cuando Gustavo Puerta sacó un remate cruzado que fue desviado por Kobel al tiro de esquina. Pese al dominio territorial del cuadro dirigido por Néstor Lorenzo, la sólida defensa suiza impidió que los sudamericanos encontraran el camino hacia el gol.

El encuentro mantuvo la misma intensidad en el tiempo suplementario. A los 98 minutos, Jhon Lucumí se sumó al ataque y estuvo a centímetros de abrir el marcador con un cabezazo que terminó estrellándose en el travesaño del arco defendido por Kobel, en una de las acciones más claras del compromiso.

Suiza también respondió con peligro. A los 102 minutos, Camilo Vargas evitó la caída de su arco al contener un potente disparo de Cedric Itten. Cuando parecía que Colombia encontraba el gol de la clasificación, Jáminton Campaz desperdició una inmejorable oportunidad a los 115 minutos al no poder superar al arquero europeo en un mano a mano.

La definición desde los doce pasos terminó favoreciendo al conjunto helvético por 4-3. Gregor Kobel volvió a ser decisivo al atajar uno de los remates colombianos, mientras que Davinson Sánchez y Cucho Hernández no lograron convertir sus ejecuciones, sentenciando la eliminación del combinado cafetero.

Con este resultado, Suiza avanzó a los cuartos de final y tendrá un exigente desafío frente a Argentina. El compromiso se disputará el sábado 11 de julio, desde las 19:00 horas, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con un lugar en las semifinales del Mundial 2026 en juego.