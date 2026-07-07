La Federación Belga de Fútbol confirmó este martes 7 de julio que el mediocampista Amadou Onana sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo deja fuera del Mundial 2026. El volante abandonó el terreno de juego durante la goleada por 4-1 sobre Estados Unidos, disputada el lunes en Seattle, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico de los Diablos Rojos.

Tras el encuentro, el seleccionador Rudi García había adelantado que la lesión parecía de consideración. Horas después, los exámenes médicos confirmaron el peor escenario para el futbolista, quien deberá afrontar un largo proceso de recuperación y no podrá volver a jugar en el torneo.

“Las pruebas médicas confirmaron desgraciadamente que Amadou sufre una rotura del ligamento cruzado anterior. Es una malísima noticia, tanto para él personalmente como para el equipo”, manifestó el médico de la selección belga, Brahim Hacene, a través del comunicado oficial difundido por la Federación.

Pese a quedar descartado para el resto de la Copa del Mundo, la Federación Belga informó que, de común acuerdo con el jugador y su club, el Aston Villa de Inglaterra, Onana permanecerá junto a la delegación al menos hasta el partido de cuartos de final frente a España, con el objetivo de seguir respaldando al grupo desde fuera del campo.

La baja representa un duro golpe para Bélgica, que había encontrado en Onana una pieza importante en el mediocampo durante la competencia. El conjunto dirigido por Rudi García llega en ascenso futbolístico, luego de remontar un 3-2 frente a Senegal en los dieciseisavos de final y golear 4-1 a Estados Unidos en los octavos.

Ahora, los Diablos Rojos deberán reacomodar su esquema para afrontar uno de los desafíos más exigentes del campeonato. Bélgica se medirá con España en Los Ángeles por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, en un duelo frente a la vigente campeona de Europa, que además presume la defensa más sólida del torneo.