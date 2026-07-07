El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, manifestó su inconformidad con el arbitraje tras la derrota por 3-2 frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, resultado que dejó a su equipo fuera del torneo.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en Atlanta, el entrenador sostuvo que la selección egipcia fue perjudicada por las decisiones arbitrales.

“Hemos sufrido una injusticia”, declaró Hassan en rueda de prensa tras el encuentro en que Argentina remontó dos goles en contra.

Hassan aseguró que su equipo tuvo un mejor desempeño durante el partido, pese a la remontada conseguida por la vigente campeona del mundo.

“Hemos jugado mejor con el balón. Hemos superado en todo a la vigente campeona. Sin embargo, el resultado se ha visto influenciado por factores internos, dentro del terreno de juego también, y antes del partido”.

Cuestionamientos al VAR y al horario del partido

El entrenador egipcio también insinuó que hubo presión desde el entorno de la selección argentina sobre el equipo arbitral.

“Parece ser que desde la selección argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado”.

Asimismo, criticó la actuación del VAR al considerar que no sancionó un penal a favor de Egipto y anuló de manera incorrecta un segundo gol de su selección.

Hassan también cuestionó la programación del encuentro, disputado al mediodía, al considerar que las condiciones climáticas afectaron el desarrollo del juego.

“Quien tomó esa decisión debe ser alguien que nunca ha jugado al fútbol”.

“No recibimos el trato que merecíamos”

Al finalizar su intervención, el técnico reivindicó el desempeño de su equipo y expresó su orgullo por representar a Egipto y al mundo árabe en la Copa del Mundo.

“Estoy orgulloso de ser árabe, del mundo árabe (...) pero no hemos recibido el trato que merecíamos”.

Hasta el momento, no se ha pronunciado oficialmente la FIFA ni el equipo arbitral sobre las afirmaciones realizadas por el seleccionador egipcio.