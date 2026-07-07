La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su respaldo al capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, y condenó los comentarios realizados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras el partido de octavos de final del Mundial 2026.

En un comunicado, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Thameen Al Kheetan, calificó las expresiones de la legisladora como “racistas” y “deshumanizantes”.

“Las declaraciones racistas y deshumanizantes dirigidas contra el futbolista francés Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y lamentablemente no constituyen un caso aislado”, afirmó el vocero.

Asimismo, sostuvo que este tipo de hechos refleja un problema más amplio.

“Estos incidentes racistas reflejan un fenómeno más amplio que afecta al fútbol y, más en general, al deporte”, añadió.

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Los mensajes publicados por la senadora

La controversia comenzó después de que Francia derrotara por 1-0 a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, con un gol de penal convertido por Mbappé.

Tras el encuentro, Celeste Amarilla publicó en redes sociales una serie de mensajes ofensivos contra el delantero francés, en los que utilizó expresiones de carácter racista y despectivo, además de cuestionar su origen y lanzar insultos personales.

Entre otras expresiones, la senadora escribió que Mbappé era un “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés”, además de proferir otros calificativos ofensivos.

La respuesta de Mbappé y del Gobierno paraguayo

El lunes, Kylian Mbappé respondió públicamente a las publicaciones de la legisladora y calificó sus declaraciones de “despreciables”.

El futbolista francés sostuvo además que Celeste Amarilla es “indigna de su cargo”, en referencia a su condición de senadora.

Por su parte, el Gobierno de Paraguay emitió un pronunciamiento en el que rechazó los comentarios de la parlamentaria y afirmó que esas expresiones son contrarias a “los valores y principios” que el país promueve.