La selección de España continúa firmando una campaña sobresaliente en el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Luis De la Fuente Castillo ha ganado sus cinco compromisos disputados, incluidos los tres de la fase de grupos, con un balance de nueve goles a favor y ninguno en contra, consolidándose como uno de los principales candidatos al título.

La Roja es, además, la única selección del campeonato que permanece con su arco invicto. En cinco encuentros apenas ha permitido seis remates entre los tres palos, una estadística que refleja la fortaleza de un bloque que ha destacado por su orden, disciplina y eficacia para neutralizar a sus rivales.

El rendimiento defensivo también le permitió escribir una nueva página en la historia de los mundiales. Sumando el empate sin goles frente a Marruecos en los octavos de final de Catar 2022, antes de caer en la tanda de penales, España alcanzó seis partidos consecutivos sin recibir anotaciones, un récord en la competición.

Asimismo, el arquero Unai Simón amplió la marca de minutos con la valla invicta, superando el registro que ostentaba el italiano Walter Zenga desde Italia 1990. Posee el récord histórico de más minutos sin recibir goles en la Copa del Mundo, alcanzó una marca de 564 minutos.

El seleccionador Luis De la Fuente Castillo atribuyó este logro al compromiso colectivo de sus dirigidos. “Tenemos una gran solidez defensiva, por la solidaridad y generosidad, sacrificio y sensación de equipo. Eso nos hace poderosos defensivamente. Lo bonito es la actitud del futbolista cuando está comprometido con una causa”, afirmó el estratega, quien destacó el esfuerzo grupal como la principal fortaleza de España en la presente Copa del Mundo.

La consistencia mostrada en defensa, sumada a su eficacia en ataque, convierte a España en una de las selecciones más equilibradas del certamen y en un serio aspirante a levantar el trofeo cuando el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva.