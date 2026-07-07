El Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB) 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del trail running peruano. Los atletas huancavelicanos Remigio Huamán y Jhon Huamán cruzaron juntos la meta de la nueva distancia de 70 kilómetros, compartiendo el primer lugar de la clasificación general masculina.

La competencia se desarrolló el 4 de julio en Huaraz, donde corredores nacionales e internacionales afrontaron un recorrido de alta montaña con cerca de 3.900 metros de desnivel positivo.

Un recorrido de alta exigencia

La nueva prueba de 70 kilómetros llevó a los participantes por senderos de la Cordillera Blanca, incluyendo ascensos y pasos ubicados por encima de los 4.500 metros sobre el nivel del mar.

Remigio y Jhon Huamán completaron el recorrido en un tiempo oficial de 8 horas, 42 minutos y 50 segundos, liderando la competencia desde los primeros tramos.

El tercer lugar del podio fue para el peruano Irvin Llacta, quien registró un tiempo de 9 horas y 29 minutos.

Una victoria con significado familiar

Tras la competencia, Remigio Huamán destacó el valor simbólico de compartir el triunfo con su hijo.

“Estoy muy feliz por este resultado, pero sobre todo por haber podido compartir este momento con mi hijo. Cruzar la meta juntos representa todo el esfuerzo, sacrificio y trabajo que hemos construido durante tantos años como familia”, expresó.

Por su parte, Jhon Huamán resaltó el orgullo de competir junto a su padre.

“Compartir esta victoria con mi papá es algo muy especial para mí. Es un orgullo poder correr a su lado y seguir creciendo juntos en este deporte”, manifestó.

Preparan nuevos desafíos internacionales

El resultado forma parte de la preparación que ambos atletas realizan para competir en la Transalpine Run, una de las pruebas por etapas más reconocidas del trail running internacional.

La competencia se disputará en septiembre en los Alpes suizos, bajo la modalidad de duplas, con un recorrido aproximado de 250 kilómetros distribuidos en siete etapas.

Antes de ese desafío, padre e hijo participarán en el Adidas Andes Race, programado para agosto en Cusco.

En esa prueba, Remigio Huamán buscará defender el título de los 100 kilómetros, mientras que Jhon competirá por primera vez en la distancia de 60 kilómetros, luego de haber ganado los 13K en la edición de 2025.

Huaraz reafirma su lugar en el trail running

El Ultra Trail Cordillera Blanca es considerado uno de los principales eventos de carreras de montaña del Perú y Sudamérica.

La edición 2026 reunió a cientos de corredores que recorrieron rutas técnicas de alta montaña dentro del entorno natural de la Cordillera Blanca, consolidando a Huaraz como uno de los principales destinos para esta disciplina.