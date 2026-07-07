Argentina selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 con una remontada memorable al vencer por 3-2 a Egipto en los octavos de final, luego de estar dos goles abajo hasta el minuto 79.

Tras el encuentro disputado en Atlanta, el volante Enzo Fernández, autor del gol que consumó la remontada, afirmó que el objetivo del plantel es volver a conquistar el título mundial.

“Ya pasaron cuatro años de Catar y lo que vinimos a hacer es a representar a nuestro país en un Mundial y ganarlo nuevamente”, declaró.

El mediocampista del Chelsea también destacó la fortaleza del grupo ante la adversidad.

“Tenemos un grupo fenomenal que nunca se da por vencido más allá de las adversidades”.

Además, confesó la importancia personal de su anotación.

“Venía anhelando ese gol hace tres años”.

La emoción de Scaloni tras la clasificación

El seleccionador Lionel Scaloni no pudo ofrecer declaraciones completas al finalizar el partido debido a la emoción que le provocó la clasificación.

Visiblemente conmovido, apenas alcanzó a decir:

“No puedo por la emoción”.

Después pidió disculpas al entrevistador y se retiró sin continuar la entrevista.

Su asistente técnico, Roberto “El Ratón” Ayala, también se mostró emocionado al valorar la reacción del equipo.

“No se cansan, van por más y son capaces de hacer estas cosas”, expresó entre lágrimas, en referencia a la remontada conseguida tras ir perdiendo 2-0.

Lautaro Martínez: “Va a quedar para el recuerdo”

El delantero Lautaro Martínez calificó la victoria como una de las más importantes de los últimos años para la selección argentina.

“Es muy difícil lo que hemos hecho esta noche. Es un partido que va a quedar para el recuerdo”.

El atacante del Inter de Milán destacó el carácter mostrado por la Albiceleste y dedicó unas palabras a Lionel Messi, quien terminó el encuentro visiblemente emocionado.

“Se lo merece por lo que es él, por lo que brinda, porque es el último Mundial y porque en nuestro día nosotros podemos acompañar y dar lo mejor siempre”.

Argentina espera rival en cuartos de final

Con esta victoria, Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor del partido entre Suiza y Colombia, programado para este martes en Vancouver.