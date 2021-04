Europa tiene los ojos del mundo del fútbol en este momento. El pasado fin de semana se anunció la creación de la Superliga europea y generó más de una crítica en contra de los doce clubes que decidieron fundarla. Tanto UEFA como FIFA tomaron la decisión de darles la espalda y amenazaron con sancionar duramente a los participantes. Esto en un primer momento no pareció ser un problema; sin embargo, más de un club decidió ‘echarse hacia atrás’.

Según revelaron distintos medios ingleses, Arsenal, Manchester United, Chelsea y Manchester City darán un paso al costado en la idea de ser fundadores de la competición. Ya preparan la documentación y sería oficial en cuestión de horas.

BBC reveló en sus redes sociales que los ‘blues’ fueron los primeros en tomar la decisión y le siguieron los citadinos. Ambos ya trabajan para hacerles llegar la información a los directivos de la Superliga, liderados por Florentino Pérez, señalado como el presidente.

El medio inglés explica que “Chelsea y City no fueron los impulsores de este plan, fueron los últimos en fichar y temieron quedarse atrás”, por ello, creen que no tendrán complicaciones para dar un paso al costado, aunque no se sabe qué tan vinculantes son los contratos.

Alrededor de 1.000 aficionados se reunieron fuera de la casa de Chelsea en Stamford Bridge antes de su partido contra Brighton el martes para protestar por su participación. Esta habría sido la gota que colmó el vaso.

Por su parte, Sport Bible, explicó que tanto Arsenal como Manchester United también se retirarán. La postura de sus rivales en la Premier League los habría convencido de tomar la decisión.

Con esto, los únicos clubes de Inglaterra que quedaría en la Superliga europea, serían Tottenham y Liverpool, aunque no se descarta que las próximas horas sigan el camino de sus compatriotas debido a que los fanáticos y los jugadores no están a favor de su incorporación.