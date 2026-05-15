Los campeones nacionales de surf se unieron para solicitar al Congreso de la República se priorice la aprobación del Proyecto de Ley N.° 14336/2025-CR, iniciativa presentada para modificar la Ley N.° 30479, Ley de Mecenazgo Deportivo, el cual permitirá incorporar nuevos incentivos tributarios en el marco de la preparación de los deportistas peruanos con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El documento enviado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, presidida por el congresista Víctor Flores la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, encabezada por el congresista Segundo Montalvo Cubas, está firmado por los multicampeones de surf, Mafer Reyes, Daniela Rosas, Sol Aguirre, Lucca Mesinas y Miguel Tudela.

Los surfistas destacaron que esta nueva Ley, promoverá la participación de la empresa privada para apoyar a los deportistas peruanos en general, lo cual incidirá en poder tener mejores condiciones de entrenamiento, preparación y participación en competencias internacionales.

Esta propuesta presentada por la congresista Diana Gonzales, busca modernizar el actual mecanismo de apoyo privado y hacerlo más eficiente, permitiendo que los recursos lleguen de manera más rápida y directa a los deportistas. Entre los principales beneficios de esta iniciativa, es que reduciría los plazos de entrega del financiamiento para los deportistas.

Cabe destacar que el medallista olímpico en Paris 2024, Stefano Peschiera, se reunió con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi y la congresista Diana Gonzales, para solicitarles su apoyo para sacar adelante esta iniciativa en favor de los deportistas peruanos.

Los surfistas nacionales destacaron que este proyecto representa para los deportistas, la oportunidad de recibir el apoyo necesario, principalmente a nivel económico, de la empresa privada para seguir defendiendo los colores de nuestro país.

En ese sentido, pidieron que la Comisión de Economía y la Comisión de Educación se pronuncien a favor de la iniciativa y pase, luego, al Pleno del Congreso para su aprobación, antes del final de la presente legislatura.

Problemática

En la actualidad, el deporte de alto rendimiento y el deporte formativo tienen que hacer frente a una serie de dificultades, como es el caso de la falta de recursos económicos que brinda el Instituto Peruano del Deporte, que muchas veces resulta insuficiente para la preparación, entrenamiento, equipamiento y participación en competencias nacionales e internacionales.

La necesidad de esta nueva Ley está en el marco de tener una mejor preparación para los deportistas nacionales, teniendo en cuenta que nuestro país será sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027; así como para competencias internacionales de alto nivel, incluyendo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estos eventos representan una oportunidad para fortalecer el desarrollo del deporte peruano y poder lograr mejores resultados de los que tenemos, por parte de todos los atletas peruanos en el exterior.

Su modificación tiene que ver con los pocos resultados que ha dado esta ley por el condicionamiento al que son sometidos las empresas, de pasar por un procedimiento previo muy rígido, de naturaleza burocrática y con altos costos, tanto para los potenciales mecenas como para los deportistas y entidades beneficiarias.