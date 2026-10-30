Yoshimar Yotún y Hernán Barcos fueron artífices del triunfo de Sporting Cristal. (Foto: GEC).
Yoshimar Yotún y Hernán Barcos fueron artífices del triunfo de Sporting Cristal. (Foto: GEC).

La jornada 14 del Torneo Clausura aún tiene un duelo pendiente, entre Universitario y Sport Boys, pero ya tuvo cambios en la parte alta de la tabla. Sport Huancayo tropezó con Juan Pablo II y permitió que Sporting Cristal vuelva a asumir el liderato, luego de vencer a Alianza Lima. En medio de una clasificación tan ajustada, los “Celestes” sacan ventaja por su diferencia de goles, aunque saben que no dependen de sí mismos para lograr la corona y acceder a los playoffs: la “U” posee mayores probabilidades de éxito por tener un juego menos.

Así va la tabla del Torneo Clausura

En pleno desarrollo de la fecha 14 del Torneo Clausura, así marcha la tabla de posiciones.

#EquiposPJPGPEPPPTS.DIF.
1.Sporting Cristal1491428+12
2.Sport Huancayo1491428+6
3.Universitario1383227+9
4.Melgar1475226+10
5.Deportivo Garcilaso1481525+11
6.Juan Pablo II1474325+9
7.Alianza Lima1474325+7
8.Alianza Atlético14815250
9.Cusco FC1480624+6
10.Sport Boys1363421+5
11.Atlético Grau1453618-4
12.Cienciano1452717-2
13.Comerciantes Unidos1435614-1
14.Los Chankas1433812-16
15.FC Cajamarca1432911-11
16.ADT1424810-13
17.CD Moquegua1424810-14
18.UTC1412115-14

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura

Por ahora, estos son los partidos que ya se jugaron en el Torneo Clausura:

  • Juan Pablo II 2-0 Sport Huancayo
  • ADT 2-0 CD Moquegua
  • FC Cajamarca 1-3 UTC
  • Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso
  • Cienciano 3-0 Atlético Grau
  • Los Chankas 0-1 Cusco FC
  • Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima
  • Melgar 1-1 Comerciantes Unidos

El duelo pendiente:

  • 04-11: Universitario vs. Sport Boys (8:30 p. m.)

Resumen del Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Este es el resumen completo del triunfo de Sporting Cristal sobre Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo (3-2).

Después del pitazo final, Pablo Guede, DT blanquiazul, tuvo un fuerte altercado con Hernán Barcos, delantero que anotó con el cuadro rimense y que estuvo en La Victoria hasta el 2025.

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