La jornada 14 del Torneo Clausura aún tiene un duelo pendiente, entre Universitario y Sport Boys, pero ya tuvo cambios en la parte alta de la tabla. Sport Huancayo tropezó con Juan Pablo II y permitió que Sporting Cristal vuelva a asumir el liderato, luego de vencer a Alianza Lima. En medio de una clasificación tan ajustada, los “Celestes” sacan ventaja por su diferencia de goles, aunque saben que no dependen de sí mismos para lograr la corona y acceder a los playoffs: la “U” posee mayores probabilidades de éxito por tener un juego menos.
Así va la tabla del Torneo Clausura
En pleno desarrollo de la fecha 14 del Torneo Clausura, así marcha la tabla de posiciones.
|#
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PTS.
|DIF.
|1.
|Sporting Cristal
|14
|9
|1
|4
|28
|+12
|2.
|Sport Huancayo
|14
|9
|1
|4
|28
|+6
|3.
|Universitario
|13
|8
|3
|2
|27
|+9
|4.
|Melgar
|14
|7
|5
|2
|26
|+10
|5.
|Deportivo Garcilaso
|14
|8
|1
|5
|25
|+11
|6.
|Juan Pablo II
|14
|7
|4
|3
|25
|+9
|7.
|Alianza Lima
|14
|7
|4
|3
|25
|+7
|8.
|Alianza Atlético
|14
|8
|1
|5
|25
|0
|9.
|Cusco FC
|14
|8
|0
|6
|24
|+6
|10.
|Sport Boys
|13
|6
|3
|4
|21
|+5
|11.
|Atlético Grau
|14
|5
|3
|6
|18
|-4
|12.
|Cienciano
|14
|5
|2
|7
|17
|-2
|13.
|Comerciantes Unidos
|14
|3
|5
|6
|14
|-1
|14.
|Los Chankas
|14
|3
|3
|8
|12
|-16
|15.
|FC Cajamarca
|14
|3
|2
|9
|11
|-11
|16.
|ADT
|14
|2
|4
|8
|10
|-13
|17.
|CD Moquegua
|14
|2
|4
|8
|10
|-14
|18.
|UTC
|14
|1
|2
|11
|5
|-14
Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura
Por ahora, estos son los partidos que ya se jugaron en el Torneo Clausura:
- Juan Pablo II 2-0 Sport Huancayo
- ADT 2-0 CD Moquegua
- FC Cajamarca 1-3 UTC
- Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso
- Cienciano 3-0 Atlético Grau
- Los Chankas 0-1 Cusco FC
- Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima
- Melgar 1-1 Comerciantes Unidos
El duelo pendiente:
- 04-11: Universitario vs. Sport Boys (8:30 p. m.)
Resumen del Sporting Cristal vs. Alianza Lima
Este es el resumen completo del triunfo de Sporting Cristal sobre Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo (3-2).
Después del pitazo final, Pablo Guede, DT blanquiazul, tuvo un fuerte altercado con Hernán Barcos, delantero que anotó con el cuadro rimense y que estuvo en La Victoria hasta el 2025.