La jornada 14 del Torneo Clausura aún tiene un duelo pendiente, entre Universitario y Sport Boys, pero ya tuvo cambios en la parte alta de la tabla. Sport Huancayo tropezó con Juan Pablo II y permitió que Sporting Cristal vuelva a asumir el liderato, luego de vencer a Alianza Lima. En medio de una clasificación tan ajustada, los “Celestes” sacan ventaja por su diferencia de goles, aunque saben que no dependen de sí mismos para lograr la corona y acceder a los playoffs: la “U” posee mayores probabilidades de éxito por tener un juego menos.

Así va la tabla del Torneo Clausura

En pleno desarrollo de la fecha 14 del Torneo Clausura, así marcha la tabla de posiciones.

# Equipos PJ PG PE PP PTS. DIF. 1. Sporting Cristal 14 9 1 4 28 +12 2. Sport Huancayo 14 9 1 4 28 +6 3. Universitario 13 8 3 2 27 +9 4. Melgar 14 7 5 2 26 +10 5. Deportivo Garcilaso 14 8 1 5 25 +11 6. Juan Pablo II 14 7 4 3 25 +9 7. Alianza Lima 14 7 4 3 25 +7 8. Alianza Atlético 14 8 1 5 25 0 9. Cusco FC 14 8 0 6 24 +6 10. Sport Boys 13 6 3 4 21 +5 11. Atlético Grau 14 5 3 6 18 -4 12. Cienciano 14 5 2 7 17 -2 13. Comerciantes Unidos 14 3 5 6 14 -1 14. Los Chankas 14 3 3 8 12 -16 15. FC Cajamarca 14 3 2 9 11 -11 16. ADT 14 2 4 8 10 -13 17. CD Moquegua 14 2 4 8 10 -14 18. UTC 14 1 2 11 5 -14

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura

Por ahora, estos son los partidos que ya se jugaron en el Torneo Clausura:

Juan Pablo II 2-0 Sport Huancayo

2-0 Sport Huancayo ADT 2-0 CD Moquegua

2-0 CD Moquegua FC Cajamarca 1-3 UTC

Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso

3-2 Deportivo Garcilaso Cienciano 3-0 Atlético Grau

3-0 Atlético Grau Los Chankas 0-1 Cusco FC

Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima

3-2 Alianza Lima Melgar 1-1 Comerciantes Unidos

El duelo pendiente:

04-11: Universitario vs. Sport Boys (8:30 p. m.)

Resumen del Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Este es el resumen completo del triunfo de Sporting Cristal sobre Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo (3-2).

Después del pitazo final, Pablo Guede, DT blanquiazul, tuvo un fuerte altercado con Hernán Barcos, delantero que anotó con el cuadro rimense y que estuvo en La Victoria hasta el 2025.