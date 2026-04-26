Con 13 oros, 15 platas y 19 bronces, el Team Perú cerró su participación en los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026. Son 47 medallas ganadas, consolidándose su mejor actuación histórica en el torneo que se disputó del 12 al 25 de abril.

La cifra de oros superó las marcas de las tres ediciones anteriores: Lima 2013 (9 medallas de oro), Santiago 2017 (7 oros) y Rosario 2021 (11 de oro), reafirmándose así la generación joven peruana como una de las más talentosas del continente.

La ceremonia de clausura se realizó en el Coliseo Roberto Durán, en la Ciudad Deportiva, donde destacaron los peruanos: Thiago Goyzueta, doble medallista de oro en atletismo, y Sofía Junco, bicampeona en bádminton.

ORO

Francesko Canayo - 51 kg Lucha Libre Lucciano Campos - Bodyboard (Surf) Hannah Saavedra - Bodyboard (Surf) Catalina Zariquiey - Shortboard (Surf) Marcelo Rodríguez - Poomsae Individual Tradicional (Taekwondo) Marcelo Rodríguez y Raquel Gil - Pareja Mixta Poomsae Reconocido (Taekwondo) Thiago Goyzueta - 1500 metros (Atletismo) George Espinoza - 5000 metros marcha (Atletismo) Naomi Junco - Singles femenino (Bádminton) Guillermo Buendía - Singles masculino (Bádminton) Guillermo Buendía y Naomi Junco - Dobles mixtos (Bádminton) Astrid Bravo - Florete individual (Esgrima) Thiago Goyzueta - 2000 metros con obstáculos (Atletismo)

PLATA

Oziel Herrera - 60 kg Lucha Libre Álvaro Villa - 92 kg Lucha Libre Fernando Jimeno - 45 kg Lucha Libre Keiji Takeda - Tenis de mesa Jules Casalino - 48 kg Lucha Grecorromana María Paula Conterno - SUP Surf Luciana Granados, Natzumi Aquije, Samuel Duffoo, Keiji Takeda - Equipo mixto (Tenis de mesa) Penélope Bustamante y Santiago Vásquez - Equipos recurvo mixto (Tiro con arco) Yasmín Silva - 200 metros mariposa (Natación) Doménico Sotomayor - 400 metros libre (Natación) Umesh Lescano - Singles masculino (Bádminton) Nicolás Baena y Alessandro Rubini - Dobles masculino (Tenis) Dalia Seminario - Kyorugui -49kg (Taekwondo) Alexa Vegas, Alejandro Del Valle, Vasco Gutiérrez y Michelle Miranda - Equipos mixtos (Golf) Abril Gamarra - 77 kg (Levantamiento de pesas)

BRONCE

Emilia Ezcurra - SUP Race femenino (Surf) Yesus Perea - 66 kg (Judo) Víctor Rojas - 65 kg Lucha Grecorromana Avril Santa Cruz y Kenshi Atto - Equipos Compuesto Mixtos (Tiro con arco) Prizzila Lam - 78 kg (Judo) Halana Farfán - 51 kg (Boxeo) Raquel Gil - Poomsae Individual Tradicional (Taekwondo) Umesh Lescano y Guillermo Buendía - Dobles masculino (Bádminton) Jefferson Cueva - Kyorugui -48kg (Taekwondo) Naomi Junco y Analí Yi - Dobles femenino (Bádminton) Doménica Crose - salto de longitud (Atletismo) Leticia Bazán e Yleymi Muelle - Dobles femenino (Tenis) Yleymi Muelle - Singles femenino (Tenis) Nicolás Baena - Singles masculino (Tenis) Isabel Quiroz, Catalina Yzaga, Doménica Crose y Romina Fiol - 4x100 relevos (Atletismo) Alejandro Del Valle - Individual (Golf) Alexa Vegas - Individual (Golf) Mateo Moscoso - Kyorugui -73kg (Taekwondo) Leonardo Núñez - Sable individual (Esgrima)

El torneo reúne a atletas de entre 14 y 17 años de toda Sudamérica, organizado por ODESUR, y se disputa un año antes de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Para los jóvenes peruanos, el próximo gran objetivo son los Juegos Panamericanos Lima 2027, programados del 23 de julio al 8 de agosto.