Con entusiasmo, alegría y espíritu deportivo, la comunidad de la Universidad de Piura se prepara para celebrar una nueva edición de esta competencia olímpica que se realizará mañana sábado y se extenderán durante el mes.

La fiesta olímpica se iniciará a las 7 de la noche con el desfile de las delegaciones al ritmo de la Marching Band. Luego se encenderá la llama olímpica y, tras el recorrido con la antorcha, se procederá a la juramentación de los deportistas.

PUEDES VER: Mañana inauguran la II Feria “Piuranas que emprenden” en el Campus UDEP

VELADA

La jornada incluirá las presentaciones artísticas por facultades, con sus tradicionales driles y barras. Al finalizar, se realizará la premiación correspondiente.

La velada deportiva concluirá con una fiesta de integración amenizada por DJ Cossio.

Las competencias de básquet, vóley, futsal, fútbol, ajedrez, tenis de campo, tenis de mesa, ciclismo, natación y atletismo, así como la tradicional carrera 6K se desarrollarán del 1 al 26 de septiembre.

La fiesta deportiva también es seguida por familiares, egresados y amigos de esta casa de estudios.