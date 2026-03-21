Universitario de Deportes igualó sin goles ante Comerciantes Unidos en Cutervo por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1. El conjunto crema no logró cumplir con su objetivo de sumar de a tres como visitante y dejó escapar la oportunidad de acercarse a los primeros lugares de la tabla.

El equipo local asumió el protagonismo desde el inicio, generando peligro con un cabezazo de Guzmán tras un tiro de esquina. Universitario, en tanto, mostró dificultades para imponer su juego durante los primeros minutos.

Con el paso del tiempo, los cremas lograron equilibrar el trámite y tuvieron sus mejores ocasiones antes del descanso. Miguel Silveira destacó con una jugada individual y un potente remate que fue contenido por el arquero Matías Córdova, quien comenzaba a perfilarse como figura del encuentro.

En el segundo tiempo, Universitario dominó la posesión y buscó el gol con insistencia, pero volvió a encontrarse con la sólida actuación de Córdova. Edison Flores, Horacio Calcaterra y Andy Polo intentaron sin éxito, mientras que Comerciantes Unidos también tuvo una ocasión clara en los minutos finales, cuando Matías Sen falló un mano a mano.

Universitario recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental el próximo sábado 4 de abril.