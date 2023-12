El técnico de la selección peruana de fútbol Sub 23, Guillermo “Chemo” del Solar presentó en conferencia de prensa la lista de los jugadores que afrontarán los partidos amistosos ante la selección colombiana, con miras al Preolímpico Sub-23 y anunció muchas sorpresas como la de afrontar los cotejos con muchos jugadores Sub-18.

Tres de ellos son piuranos. El volante Eslyn Correa, quien actualmente juega por Deportivo Municipal y a alternado en 13 partidos de la temporada 2023 de la Liga 1. También está el portero Jefferson Nolasco que juega en el Club Cienciano del Cusco, que sería su primera participación en la selección Sub-23, tan igual como al jugador del Cusco FC, el lateral izquierdo Alonso Yóvera.

Mientras tanto el talentoso jugador “Churre”, Guillermo Larios, también ha sido convocado para representar a la Bicolor en los emocionantes amistosos contra Colombia y Bolivia.

CONVOCATORIA

Posteriormente, “Chemo” se refirió a la problemática que atraviesa la Sub 23. “El preolímpico no es un torneo organizado por la FIFA, “el gran problema que tenemos es que los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores. En todo este tiempo he comenzado a tener contacto con los equipos, no solamente del Perú, sino también del extranjero donde hay futbolistas sub 23 que pueden venir a integrar nuestra selección. Con algunos he tenido buena recepción y otros directamente me han dicho que no prestan a sus jugadores y no están en la obligación de prestarlos ”.

El primer encuentro amistoso entre Perú y Colombia se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Jaime Morón León, ubicado en la ciudad de Cartagena, el sábado 9 desde las 5:00 pm, mientras que, el martes 12, la ‘Tricolor’ y la ‘Bicolor’ se volverán a ver las caras, pero esta vez en el Estadio Olímpico Romelio Martínez de Barranquilla desde las 5:00 pm.