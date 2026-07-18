La noche del viernes 17 de julio, la Selección Argentina se dio el gusto de compartir su último asado en suelo estadounidense antes de la gran final del Mundial, que se disputará este domingo ante España, en el estadio de Nueva Jersey a las 2:00 p.m. (hora Perú).

El video, publicado por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, muestra el encuentro musicalizado por el DJ del plantel, Lautaro Martínez, quien eligió un tema de La T y la M dedicado a los campeones del mundo. “Argentino hasta los huesos. Y sí, hubo asado con la banda”, escribió Chiqui junto a las imágenes.

El tema musical, que rinde homenaje al esfuerzo compartido entre jugadores e hinchada, funcionó como banda sonora ideal para una jornada de descontracción total. En el video aparece Diego Iacovone, histórico cocinero de la Selección, a cargo de las brasas. Tampoco faltó el clásico momento en que Dibu Martínez convida un bocado a Giuliano Simeone, mientras que Alexis Mac Allister y Nico González volvieron a mostrarse como habitués de la zona de parrillas.

Cabe mencionar que la canción empieza así: “Ustedes en la cancha y nosotros en los tablones. Dejando la vida por el pueblo y los colores. Esto es Argentina, esto es tierra de campeones. Yo le doy las gracias a todos los jugadores por traer la copa y también representar”.

Continúa: “Por eso, hoy grito: Soy argentino hasta los huesos. Mi selección está muy bien representada; en cada partido salen a capa y espada”.

Horas antes, en conferencia de prensa, Lionel Scaloni había hablado sobre las supersticiones, considerando que no cuenta con ninguna, pero sí su equipo técnico.

Más allá de las supersticiones, el propio DT ya había explicado el verdadero sentido de estos encuentros días atrás: consideró que son los mejores momentos del proceso y remarcó que pensar solo en el partido termina por desgastar al equipo. Para Scaloni, generar unión de grupo es lo que realmente fortalece al plantel de cara a la definición.

Más que una cábala, el asado se convirtió en una costumbre bien argentina. Y a horas del partido más importante del ciclo, la Selección eligió no cambiar la rutina y repetir uno de esos rituales que tanto bien le hicieron a este grupo.

Argentino hasta los huesos. Y sí, hubo asado con la banda 🔥😎 pic.twitter.com/Br9DAa8At6 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 18, 2026

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ ARGENTINA VS. ESPAÑA?

Argentina se enfrentará a España este domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford.

La “Albiceleste” de la mano de Lionel Scaloni espera conseguir su cuarta estrella y el bicampeonato en los mundiales. Con su máximo referente: Lionel Messi, el conjunto argentino intentará ganar el título.

Por su parte, “La Roja” llega a este encuentro tras derrotar a Francia. Es uno de los equipos más sólidos del torneo y, con su máximo referente, Lamine Yamal, el conjunto español quiere lograr el trofeo de campeón. De la mano de Luis de la Fuente, España buscará su segunda estrella.