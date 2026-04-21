Como parte de su compromiso con el desarrollo del deporte peruano y la promoción de valores como la inclusión, la disciplina y la perseverancia, UNACEM anunció la renovación de su alianza con el Team UNACEM por los próximos tres años, con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento y la proyección internacional de destacados atletas peruanos.

Creado en 2019, el Team UNACEM nació con el objetivo de respaldar a deportistas de élite que dejaron en alto el nombre del Perú en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, contribuyendo a mejorar sus condiciones de entrenamiento y potenciar su desempeño en competencias internacionales.

Actualmente, el equipo lo conforman cuatro destacados deportistas: Kimberly García, atleta que hizo historia al obtener dos medallas de oro en el Mundial de Atletismo 2022 y recientemente, en 2026, volvió a destacar al ganar el oro en el Mundial de Marcha Atlética por Equipos en Brasilia, estableciendo un récord mundial; Pilar Jáuregui, para badmintonista que ha sumado varios reconocimientos internacionales, entre ellos una medalla de oro en el Spanish Para Badminton International I, además de preseas de plata y bronce en torneos de alto nivel.

Asimismo, Mafer Reyes, surfista que ha mantenido una destacada participación en el circuito internacional de surf, logrando resultados importantes en competencias como el WSL La Unión International Pro en Filipinas y consagrándose campeona en el Surf Fest Pro League del Alas Global Tour, además de liderar el circuito nacional en su categoría. Y, por último, Rodrigo Santillán, para nadador que ha seguido fortaleciendo su presencia internacional con participaciones destacadas en la Para Swimming World Series, consolidando su desarrollo competitivo.

Pilar Jaúregui, Kimberly García, Mafer Reyes, Ivo Saona, Asuntos Públicos y Comunicación UNACEM Perú; y Rodrigo Santillán. (Foto: Difusión)

“La renovación de esta alianza por los próximos tres años refleja nuestro compromiso de largo plazo con el deporte y con el desarrollo de talentos que inspiran a todo el país. En UNACEM creemos firmemente en el poder transformador del deporte como motor de cambio social, capaz de generar oportunidades y promover una sociedad más equitativa e inclusiva”, señaló Ivo Saona, gerente de Asuntos Públicos y Comunicación de UNACEM.

A lo largo de los años, UNACEM ha mantenido una sólida trayectoria de apoyo al deporte peruano, no solo a través del respaldo a atletas, sino también mediante el desarrollo de infraestructura clave para el país. La compañía ha participado en la construcción de importantes espacios deportivos como el Estadio Nacional y diversas sedes de los Juegos Panamericanos Lima 2019, entre ellas el Centro de Alto Rendimiento de Surf en Punta Rocas, ejecutado bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

Asimismo, ha impulsado iniciativas como la Copa Andino, la Copa Sol, el Team Sol, a través del cual brinda apoyo a futbolistas profesionales de la Liga Femenina de Fútbol, y “Canchas para Soñar”, que ha permitido la entrega de losas deportivas a comunidades en distintas regiones del país.

Con esta renovación, UNACEM proyecta continuar fortaleciendo su impacto en el ámbito deportivo, evaluando nuevas oportunidades para apoyar a talentos emergentes y promoviendo programas que incentiven la participación de las nuevas generaciones.