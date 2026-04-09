La Universidad San Martín venció 3-2 a Universitario de Deportes en un reñido encuentro y clasificó a la final de la Liga Peruana de Vóley, donde enfrentará a Alianza Lima.

El partido, considerado uno de los más intensos de la temporada, se definió en cinco sets con parciales de 25-23, 20-25, 25-21, 18-25 y 15-13.

El primer set mostró a Universitario con ventaja inicial, pero San Martín remontó en los puntos decisivos gracias a su experiencia y se llevó el parcial. En el segundo set, el cuadro crema mantuvo el control y logró igualar el marcador tras imponerse con claridad.

En el tercer set, Universitario volvió a tomar ventaja, aunque San Martín reaccionó nuevamente y logró imponerse. El cuarto set fue muy disputado, pero Universitario logró encadenar puntos clave en el cierre y forzó el quinto set.

En el set definitivo, cuando parecía que Universitario tenía el control, San Martín mostró mayor eficacia en ataque y cerró el partido por 15-13, asegurando su pase a la final del torneo.