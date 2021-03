Uno de los futbolistas más recordados por los hinchas de Universitario en los últimos años es Antonio Gonzales. El volante debutó con el equipo en el 2006 y disputó diez temporadas con la camiseta crema, llegando a levantar los títulos de los años 2009 y 2013. Muchos lo referencian por su ‘garra’ en el centro del campo, pero también por su peculiar peinado.

En conversación con El Bocón, ‘Toñito’ repasó algunos pasajes de su carrera en el fútbol y reveló de dónde nació la idea de tener el peinado que también poseen futbolistas como Arturo Vidal.

Al ser preguntado por los técnicos que lo marcaron en su vida profesional, explicó: “Ángel Comizzo, Ricardo Gareca, Juan Reynoso y “Chemo” Del Solar. Comizzo me dirige en una etapa madura de mi carrera, había mucho diálogo, comunicación. Lo bueno es que se dio el campeonato, y se reforzó esa relación. Con Ricardo jugué todos los partidos, sea en Apertura o Clausura”, dijo.

Existe más de un meme alrededor de Gonzales. Algunos le pusieron el apodo de ‘Toñi Kroos’. “Esa “chapa” me la puso Joaquín Aguirre. Y es que él se creía Jordi Alva, más abusivo. Lo pasábamos bien en la “U”. Mientras sea en buena onda, normal, me saca sonrisas. Se hizo viral en una época, ¿no? Pero yo no soy de redes sociales”, explicó el exvolante.

Sobre su peculiar ‘look’, dijo que se trató de una “apuesta” con su hijo. “Perdí jugando Play Station así que tuve que cumplir y me corté el cabello a lo Vidal”.

Sobre las nuevas generaciones en el fútbol peruano, reflexionó sobre el papel de la prensa que suele “inflar” a los jóvenes valores.

“Ellos deben tener personalidad, más si están en un grande. Deben tener equilibrio. Yo puse mi granito de arena con Andy Polo, “Orejas” Flores, y eso no se compra con dinero, sino con esfuerzo”, dijo ‘Toñito’.