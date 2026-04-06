A pocos días de las Elecciones Generales, la atención no solo se centra en los candidatos presidenciales, sino también en sus vicepresidentes, figuras que podrían asumir la conducción del país en escenarios de crisis política, como ocurrió con Martín Vizcarra y Dina Boluarte.

Ante ello, especialistas coinciden en que el electorado debe evaluar integralmente a las planchas presidenciales. “Punto Final” hizo un recuento de las fórmulas presidenciales en la recta final electoral.

En Fuerza Popular, Keiko Fujimori postula junto a Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miki Torres como segundo, ambos con experiencia parlamentaria.

En tanto, en Renovación Popular, Rafael López Aliaga integra su fórmula con Norma Yarrow y Jhon Ramos Malpica.

Por su parte, Carlos Álvarez, de País para Todos, apuesta por perfiles técnicos con Cristina Chambizea y Diego Guevara como vicepresidentes.

Mientras que en el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto está acompañado por Flor de María Matute y Carlos Caballero León, quien ha planteado incluso la posibilidad de una renuncia conjunta ante eventuales crisis.

En Juntos por el Perú, Roberto Sánchez presenta una plancha integrada por Analí Márquez y Brígida Curo, con representación de sectores regionales y un enfoque en temas de identidad y justicia social.

En este contexto, los vicepresidentes adquieren un rol clave como eventuales sucesores del mandatario, por lo que su trayectoria y capacidad de gestión resultan determinantes.