Alianza Lima no se quedará de brazos cruzados, pues este lunes 6 de abril presentará una medida cautelar ante la Municipalidad de La Victoria y el Ministerio Público para lograr el levantamiento de la clausura temporal del estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

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La institución blanquiazul espera una respuesta pronta de las autoridades, ya que el estadio debe quedar habilitado para el próximo encuentro que disputará Sporting Cristal en dicho escenario por la Copa Libertadores.

Como se conoce, la clausura fue impuesta por la Municipalidad de La Victoria tras los incidentes registrados dentro del recinto durante un banderazo previo al clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Según la autoridad municipal, no se autorizó la realización de algún evento en el estadio o sus alrededores.

Por ello, se vendrían realizando las diligencias correspondientes.

Cabe recordar que el pasado 3 de abril, un grupo de hinchas llegó al estadio para llevar a cabo un banderazo en apoyo a los jugadores previo al clásico; sin embargo, debido a la multitud de personas, se desató una estampida que ocasionó la muerte de una persona y varios heridos.