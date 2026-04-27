Universitario de Deportes sufrió una dura derrota en el Estadio Monumental al caer 2-1 ante Alianza Atlético, resultado que lo deja prácticamente fuera de la lucha por el Torneo Apertura.

Así, el club crema perdió además su invicto como local y quedó a ocho puntos de los líderes del campeonato.

El encuentro fue equilibrado durante el primer tiempo, con pocas situaciones claras de gol y un trámite disputado en el mediocampo. Sin embargo, en el segundo tiempo ambos equipos mostraron mayor agresividad ofensiva.

Alianza Atlético abrió el marcador a los 47 minutos con un remate de Valentín Robaldo. La respuesta de Universitario fue inmediata, ya que Edison Flores igualó el marcador a los 50’.

Pese al empate, el cuadro visitante no bajó la intensidad y volvió a adelantarse a los 56 minutos con un nuevo gol de Robaldo.

Universitario intentó reaccionar en los minutos finales, pero careció de eficacia para concretar sus ocasiones.

Con este resultado, Universitario se ubica en el cuarto lugar con 21 puntos, alejándose de Alianza Lima y Los Chankas, que lideran con 29 unidades.

Ahora los cremas deberán enfocarse en su próximo partido del torneo local y en su compromiso por la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay.