Universitario de Deportes igualó 1-1 con Cerro Porteño en el Estadio Monumental y ahora peleará su pase a la tercera fase de la Copa Libertadores en La Nueva Olla de Asunción el miércoles 12, desde las 5:15 p.m. (hora peruana).

Gregorio Pérez, el experimentado guía de la "U", señaló en conferencia de prensa tras el partido que “para mí fue un resultado justo con un equipo que tuvo más la pelota que el otro” y que “nosotros defendimos bien”.

El guía uruguayo señaló que Universitario dará pelea la próxima semana cuando definan la llave en Paraguay.

“Nosotros no bajamos los brazos, tengo mucha fe en este plantel y más allá de que tenemos algún jugador tocado, es un plantel con mucha entereza, con mucha garra y vamos a dar pelea, yo no bajo los brazos y el grupo tampoco”, indicó el DT crema.

“Somos conscientes que en el fútbol no hay nada fácil, logramos la primera clasificación sacrificada, ante un rival muy digno como Carabobo. Hay un entusiasmo que no se puede perder, lógico que hubiera sido mejor un 1-0 que un 1-1 pero no podemos perder el norte de la situación, tenemos que tener los pies sobre la tierra”, agregó.

