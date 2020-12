Universitario de Deportes empató 1-1 con Sporting Cristal en el partido de vuelta de la final de la Liga 1 (el choque de ida acabó 2-1 en favor de los celestes) y se quedó con las ganas de poder levantar su tan ansiado título número 27 del fútbol peruano.

Entre los jugadores cremas más destacados, estuvo Federico Alonso, uno de los refuerzos que los merengues que supo cómo ganarse el respeto del hincha con la entrega y la rudeza con la que defendió los colores cremas a lo largo del año.

El jugador uruguayo no pudo ocultar su tristeza y aprovechó para pedirle disculpas a la fanaticada merengue por no haber podido quedar en la historia del club y no haber sacado adelante la llave ante los de La Florida.

“El último partido no me lo podía perder. Quiero agradecerle a la gente, ellos no se merecen esto. Le tendríamos que haber dado algo más y no pudimos. Estoy orgulloso de mis compañeros que lo dejaron todo dentro del campo y contento en ese aspecto”, sostuvo el defensa de Universitario de Deportes antes de partir de Lima.

Alonso un año más

Según informó la ‘U’ por medio de sus redes sociales, Alonso jugará todo el 2021 buscando tener un gran papel en la Copa Libertadores 2021 y en la Liga 1.

“El defensor uruguayo Federico Damián Alonso renovó su contrato con el Club Universitario de Deportes por una temporada más. Además de la ampliación del mismo, se mejoraron las condiciones establecidas”, explicó el club en su web oficial.