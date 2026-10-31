En una acción conjunta entre efectivos de la SUAT y la Región Policial Ica, con información y coordinación de inteligencia de la DIVREINT PNP Ica – sede Pisco, se logró intervenir a dos presuntos integrantes de la agrupación criminal denominada “Los Malditos de San Miguel”, en la provincia de Pisco.

Golpe policial

La intervención se inició tras recibir información sobre dos sujetos que se desplazarían en una mototaxi realizando presuntos disparos en inmediaciones del sector El Molino. Ante ello, se desplegaron acciones policiales y seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia, logrando ubicar el vehículo en inmediaciones de la calle Callao, referencia Parque de la Bandera, donde fueron intervenidos sus ocupantes. Los intervenidos fueron identificados con las iniciales B. L. S. H. (21) y un menor de 17 años de edad.

Durante el registro personal y vehicular se encontró un revólver marca Smith & Wesson, abastecido con tres municiones calibre 32, hasta 50 envoltorios tipo ketes con presunta pasta básica de cocaína (PBC), dos teléfonos celulares y una mototaxi.

Según información policial, los intervenidos estarían presuntamente vinculados a actividades de cobro de cupos, extorsión y sicariato. Asimismo, se investiga su posible relación con el homicidio del suboficial de tercera PNP Joe Daniel Olaguibel Huamán, ocurrido el 27 de octubre de 2026.

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