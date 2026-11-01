El tetracampeonato no es una utopía para Universitario de Deportes. Con una remontada de por medio, el plantel de Fabián Bustos cumplió su tarea y venció 3-1 al Atlético Grau, en el Estadio Mansiche de Trujillo. Eso fue suficiente para adueñarse del liderato del Torneo Clausura.

Si bien Adrián Fernández adelantó a los “Albos” (7′), el vigente tricampeón reaccionó de la mano de Andy Polo (18′), Gianluca Lapadula (69′) y Lisandro Alzugaray (76′). Así, superan a Sporting Cristal en la cima y tienen un duelo pendiente contra Sport Boys, que se jugará este miércoles (8:30 p. m., Estadio Monumental).

De este modo, la “U” confirma su favoritismo para coronarse en este certamen semestral y también asegurará su pase directo a la final, donde ya espera Alianza Lima, pues es segunda en la Tabla Acumulada. Una nueva definición del título nacional con clásicos se avecina.

Así va la tabla del Torneo Clausura

Con la fecha 15 del Torneo Clausura aún en marcha, así se mueve la tabla de posiciones.

# Equipos PJ PG PE PP PTS. DIF. 1. Universitario 14 9 3 2 30 +11 2. Sporting Cristal 14 9 1 4 28 +12 3. Sport Huancayo 14 9 1 4 28 +6 4. Alianza Atlético 15 9 1 5 28 +1 5. Melgar 14 7 5 2 26 +10 6. Deportivo Garcilaso 14 8 1 5 25 +11 7. Juan Pablo II 15 7 4 4 25 +8 8. Alianza Lima 14 7 4 3 25 +7 9. Sport Boys 14 7 3 4 24 +6 10. Cusco FC 15 8 0 7 24 +5 11. Atlético Grau 15 5 3 7 18 -6 12. Cienciano 14 5 2 7 17 -2 13. Comerciantes Unidos 14 3 5 6 14 -1 14. Los Chankas 15 3 4 8 13 -16 15. FC Cajamarca 14 3 2 9 11 -11 16. CD Moquegua 15 2 5 8 11 -11 17. ADT 14 2 4 8 10 -13 18. UTC 14 1 2 11 5 -14

Resultados de la fecha 15 de Liga 1

La jornada 15 del Torneo Clausura está en marcha y estos son los resultados hasta ahora:

Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II

1-0 Juan Pablo II CD Moquegua 0-0 Los Chankas

Cusco FC 0-1 Sport Boys

Atlético Grau 1-3 Universitario

Los partidos pendientes que se jugarán este inicio de semana

Lunes 2 de noviembre

11:00 a. m. - Sport Huancayo vs. Melgar

1:15 p. m. - UTC vs. Deportivo Garcilaso

3:30 p. m. - Sporting Cristal vs. FC Cajamarca

Martes 3 de noviembre

3:00 p. m. - Comerciantes Unidos vs. ADT

8:00 p. m. - Alianza Lima vs. Cienciano