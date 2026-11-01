El tetracampeonato no es una utopía para Universitario de Deportes. Con una remontada de por medio, el plantel de Fabián Bustos cumplió su tarea y venció 3-1 al Atlético Grau, en el Estadio Mansiche de Trujillo. Eso fue suficiente para adueñarse del liderato del Torneo Clausura.
Si bien Adrián Fernández adelantó a los “Albos” (7′), el vigente tricampeón reaccionó de la mano de Andy Polo (18′), Gianluca Lapadula (69′) y Lisandro Alzugaray (76′). Así, superan a Sporting Cristal en la cima y tienen un duelo pendiente contra Sport Boys, que se jugará este miércoles (8:30 p. m., Estadio Monumental).
De este modo, la “U” confirma su favoritismo para coronarse en este certamen semestral y también asegurará su pase directo a la final, donde ya espera Alianza Lima, pues es segunda en la Tabla Acumulada. Una nueva definición del título nacional con clásicos se avecina.
Así va la tabla del Torneo Clausura
Con la fecha 15 del Torneo Clausura aún en marcha, así se mueve la tabla de posiciones.
|#
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PTS.
|DIF.
|1.
|Universitario
|14
|9
|3
|2
|30
|+11
|2.
|Sporting Cristal
|14
|9
|1
|4
|28
|+12
|3.
|Sport Huancayo
|14
|9
|1
|4
|28
|+6
|4.
|Alianza Atlético
|15
|9
|1
|5
|28
|+1
|5.
|Melgar
|14
|7
|5
|2
|26
|+10
|6.
|Deportivo Garcilaso
|14
|8
|1
|5
|25
|+11
|7.
|Juan Pablo II
|15
|7
|4
|4
|25
|+8
|8.
|Alianza Lima
|14
|7
|4
|3
|25
|+7
|9.
|Sport Boys
|14
|7
|3
|4
|24
|+6
|10.
|Cusco FC
|15
|8
|0
|7
|24
|+5
|11.
|Atlético Grau
|15
|5
|3
|7
|18
|-6
|12.
|Cienciano
|14
|5
|2
|7
|17
|-2
|13.
|Comerciantes Unidos
|14
|3
|5
|6
|14
|-1
|14.
|Los Chankas
|15
|3
|4
|8
|13
|-16
|15.
|FC Cajamarca
|14
|3
|2
|9
|11
|-11
|16.
|CD Moquegua
|15
|2
|5
|8
|11
|-11
|17.
|ADT
|14
|2
|4
|8
|10
|-13
|18.
|UTC
|14
|1
|2
|11
|5
|-14
Resultados de la fecha 15 de Liga 1
La jornada 15 del Torneo Clausura está en marcha y estos son los resultados hasta ahora:
- Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II
- CD Moquegua 0-0 Los Chankas
- Cusco FC 0-1 Sport Boys
- Atlético Grau 1-3 Universitario
Los partidos pendientes que se jugarán este inicio de semana
- Lunes 2 de noviembre
11:00 a. m. - Sport Huancayo vs. Melgar
1:15 p. m. - UTC vs. Deportivo Garcilaso
3:30 p. m. - Sporting Cristal vs. FC Cajamarca
- Martes 3 de noviembre
3:00 p. m. - Comerciantes Unidos vs. ADT
8:00 p. m. - Alianza Lima vs. Cienciano