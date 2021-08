Deportes | NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.







Gobierno no quiere más desmanes y envió comunicado previo al Universitario vs. Alianza Lima Gobierno del Perú decidió pronunciarse tras los actos vandálicos ocurridos a un día del partido Universitario vs. Alianza Lima.