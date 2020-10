Universitario de Deportes y Deportivo Municipal se ven las caras en el estadio Alberto Gallardo por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los dirigidos por Ángel Comizzo salieron desde el primer minuto buscando abrir el marcador y lo lograron a los 11 por medio de Jonathan Dos Santos.

Una falta cerca al borde del área significó un peligro latente para el cuadro edíl. El uruguayo tomó el balón y se dispuso a disparar.

El potente remate superó a la barrera de Municipal e hizo mover las redes defendidas por Mellán, quien se quedo quieto y siguió con los ojos la trayectoria del balón.

Este es el décimo gol de Jonathan Dos Santos en lo que va del torneo.

La previa

El presente de Universitario es de los mejores: en la ‘era Comizzo’ alcanzaron seis triunfos y dos empates. Ello, y más lo hecho en la primera parte del Apertura (con Gregorio Pérez al frente), los coloca en el primer lugar de la tabla con 32 puntos. Encima tienen el mejor registro de goles junto a Sporting Cristal (26). A partir de ello, ¿cuál es la evaluación que hace el ‘profe’ Comizzo'?

“Nosotros estamos en un camino que hemos elegido y sabemos lo que falta. El equipo sabe que tiene cinco finales por delante y van jugando partido tras partido. Es un equipo con una gran actitud. El hincha se puede sentir más tranquilo pero falta mucho”, mencionó el DT crema luego del triunfo ante Atlético Grau (2-0).

Un detalle no menor en Universitario. Por acumulación de amarillas, no estarán ni José Carvallo ni Gerson Barreto. Diego Romero, de 19 años, se pondría la '1′ y Jesús Barco aparecería en la primera línea de volantes. Ahora, el escenario en Municipal es totalmente distinto: están en el puesto 14, con 16 unidades, y no ganan hace tres partidos.