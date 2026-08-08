Universitario de Deportes y Sporting Cristal empataron 1-1 este viernes 7 de agosto en el estadio Monumental, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que comenzó a las 8:30 p. m., tuvo sus dos goles en el segundo tiempo y terminó con ambos equipos sumando siete puntos en la tabla.

El primer tiempo terminó sin goles, mientras que en el complemento llegaron las principales ocasiones frente a los arcos. Universitario abrió el marcador con Gianluca Lapadula, pero Sporting Cristal encontró el empate mediante un penal ejecutado por Yoshimar Yotún.

Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Lapadula adelantó a Universitario

Universitario salió al segundo tiempo en busca de la ventaja y tuvo una de sus primeras aproximaciones con un remate de Lapadula dentro del área, que fue controlado por el arquero Enrique. Minutos después, Alex Valera también probó con un disparo de zurda que terminó fuera de la portería celeste.

A los 69 minutos, Matías Di Benedetto había marcado para el cuadro crema, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. La insistencia de Universitario continuó y, a los 72 minutos, llegó el gol que abrió el marcador.

Lapadula conectó de cabeza un servicio de Alex Valera y venció al arquero de Sporting Cristal para establecer el 1-0. El delantero italiano-peruano volvió a aparecer en una jugada ofensiva que permitió a los locales tomar ventaja en el Monumental.

Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Sporting Cristal encontró el empate

La respuesta de Sporting Cristal llegó pocos minutos después del gol crema, cuando sus jugadores reclamaron una posible mano dentro del área de Universitario. El árbitro revisó la acción en el VAR antes de determinar la existencia de una infracción de Caín Fara.

A los 79 minutos se sancionó penal a favor del conjunto celeste por la mano de Fara dentro del área. Yoshimar Yotún asumió la ejecución y, a los 82 minutos, convirtió el remate para colocar el 1-1.

Tras la igualdad, ambos equipos tuvieron algunas aproximaciones, aunque ninguno consiguió volver a marcar. Alex Valera había estado cerca del segundo tanto crema antes del penal, con un disparo cruzado que pasó junto al poste.

En los minutos finales, Sporting Cristal realizó cambios para buscar el triunfo, mientras Universitario también movió su equipo con el ingreso de Murrugarra y Alzugaray. El árbitro añadió cinco minutos al tiempo reglamentario, pero el marcador no volvió a modificarse.

El partido terminó 1-1 y dejó a Universitario de Deportes y Sporting Cristal con siete puntos cada uno en el Clausura 2026. El conjunto crema tomó la ventaja en el complemento, pero el cuadro celeste reaccionó desde el punto penal para quedarse con un empate en el Monumental.

Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec