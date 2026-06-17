La selección de Colombia debutará este miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El conjunto cafetero llega al torneo con la ilusión de volver a convertirse en protagonista de una Copa del Mundo, mientras que el representativo asiático afronta una cita histórica con el objetivo de sorprender y pelear por un lugar en los octavos de final.

El encuentro aparece como clave para las aspiraciones de ambos equipos, especialmente en una zona donde Portugal es considerado uno de los favoritos.

¿A qué hora juega Uzbekistán vs. Colombia?

País Hora Perú 9:00 p.m. Colombia 9:00 p.m. Ecuador 9:00 p.m. Bolivia 10:00 p.m. Venezuela 10:00 p.m. Chile 10:00 p.m. Argentina 11:00 p.m. Uruguay 11:00 p.m. México 8:00 p.m. España 4:00 a.m. (jueves) Uzbekistán 7:00 a.m. (jueves)

¿Dónde ver Uzbekistán vs. Colombia EN VIVO?

Según la programación difundida para Perú, el encuentro será transmitido por DSports.

Asimismo, los aficionados podrán seguir las incidencias a través de DGO y las plataformas digitales autorizadas con los derechos de transmisión del Mundial 2026.

Colombia quiere volver a ilusionar a Sudamérica

La selección colombiana llega al Mundial 2026 con una generación que combina experiencia y juventud, además de la intención de repetir actuaciones históricas como las realizadas en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final.

El combinado cafetero se ha caracterizado por un fútbol dinámico, buen trato del balón y una importante capacidad ofensiva, elementos que lo han convertido en uno de los equipos más competitivos de Sudamérica.

Tras perderse Qatar 2022, Colombia regresó a la máxima cita del fútbol con la misión de volver a instalarse entre las selecciones protagonistas.

El objetivo inicial será superar la fase de grupos, aunque la ilusión apunta a llegar mucho más lejos.

Uzbekistán vive un momento histórico

La selección de Uzbekistán disputa uno de los capítulos más importantes de su historia futbolística.

El crecimiento sostenido del fútbol uzbeko en Asia le permitió clasificarse a una Copa del Mundo y enfrentar por primera vez a varias potencias internacionales.

Su principal fortaleza radica en el orden táctico, la disciplina colectiva y la velocidad en las transiciones, características con las que intentará competir frente a Colombia.

El conjunto asiático sabe que comenzar con una victoria podría abrirle el camino hacia una clasificación histórica a los octavos de final.

El Grupo K promete una lucha intensa

Portugal, Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán integran uno de los grupos más equilibrados del Mundial 2026.

En la previa, portugueses y colombianos aparecen como favoritos para avanzar a la siguiente ronda, aunque los africanos y asiáticos intentarán romper los pronósticos.

Por ello, los tres puntos en el debut adquieren una enorme importancia para las aspiraciones de ambas selecciones.