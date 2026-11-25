Viargoca Fútbol Club de Atico clasificó a la final de la etapa Nacional de la Copa Perú 2026, tras vencer por 2-1 a Deportivo Sociedad de Tiro N.º 28 de Cerro de Pasco, en una de las semifinales disputadas en el estadio Hugo Sotil Yerén de Lima.

El campeón de la región Arequipa tuvo que remontar un marcador adverso para conseguir su boleto a la definición del torneo. Pese a comenzar perdiendo, el equipo atiquense mantuvo la intensidad y luchó hasta el final para conseguir una victoria que lo mantiene en carrera por el título.

El conjunto de Cerro de Pasco se adelantó en el marcador mediante Rodrigo Torres, quien con un remate de derecha venció la resistencia del arquero Gabriel Cateriano y puso el 1-0, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Sin embargo, Viargoca mostró otra actitud en el segundo tiempo y encontró rápidamente el empate. A los 52 minutos, Fabrizzio Cancapa apareció para marcar el 1-1 y devolverle la esperanza al representante arequipeño.

La remontada se concretó a los 74 minutos, cuando Jean Pierre Valdivia anotó el segundo tanto para Viargoca, desatando la celebración del equipo y sus seguidores. Con el 2-1, el conjunto de Atico aseguró su clasificación a la final de la Copa Perú.

Su rival será ADA Cajabamba, que consiguió eliminar a Unión Minas de Pamputa en la otra semifinal. El encuentro terminó 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios y se definió en la tanda de penales, donde ADA Cajabamba se impuso por 8-7.

La final se disputará este domingo 29 de noviembre en el estadio Hugo Sotil Yerén de Lima.