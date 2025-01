Por: Jerry Bautista

Desde que debutó, Víctor Cedrón demostró un toque distinto en el campo, con características para crear -desequilibrando y alimentando a sus compañeros- y anotar. En 2024, luego de ir potenciando su juego, “Vican” atravesó uno de sus mejores años en ADT y pretende repetir el plato en el Torneo Apertura que está por iniciar.

Te has reencontrado con un nivel sobresaliente en ADT y con cifras como en Binacional. ¿A qué se debe este crecimiento?

Creo que está en la autoconfianza, de volver a ser quien fui en el inicio de mi carrera. Nunca vi con malos ojos llegar a ADT, pues los dueños me brindaron su apoyo. Si bien en el 2023 tuve poca participación, siempre estuve en los momentos justos y eso hizo que me tomen en cuenta en el 2024. Y bueno, todo fue 10 puntos.

¿Realizas un trabajo adicional a las prácticas?

Sí, obvio. Trato de cuidarme lo más que pueda en todo aspecto, pero, como repito, todo está en la cabeza. Mentalmente, debes creer que eres bueno.

Lograste siete goles y seis asistencias en 2024. ¿Te planteas una cantidad a conseguir este año?

Los números son referenciales y, en la actualidad, hacen que sigas vigente año tras año. Además, es lo que te da valor económico. Personalmente, pienso ir partido a partido y dejar lo máximo en cada encuentro. A la vez, mejorar los números hablará de que sigo creciendo... y no solo en edad, ja, ja, ja.

¿Qué expectativas tienes del 2025? Al margen de la Liga 1, tendrás la ocasión de revancha en la Sudamericana…

Las expectativas están enfocadas en el equipo. Trataremos de que ADT pelee arriba e iremos a la Copa Sudamericana con la misión de hacer un gran partido. A partir de ahí, mediremos en dónde estamos.

Hernán Rengifo, tu socio en ataque, se retira este año. ¿Te ha pedido que lo asistas o lo apoyes, tal vez con penales, para que se marche a lo grande?

El tío Hernán es un crack en todo sentido de la palabra. No, no me pide nada de eso. Un “9″, como él, sabe dónde tiene que estar. Uno hace su trabajo y mucho de eso es dar asistencias. De verdad, Hernán es un gran ejemplo y siempre le deseo lo mejor.

El año pasado expresaste tu deseo de ser convocado a la selección. Ahora, que se exige recambio, ¿ves cercana esa posibilidad?

No es que pedí ser convocado directamente, hablé desde la perspectiva de que se tiene que llamar a los que mejor están. En lo personal, seguiré haciendo las cosas bien para, en algún momento, tener mi chance.

Uno de los problemas de la selección estuvo en la ofensiva, sin Yotún ni Cueva. ¿Sientes confianza de que, si te llaman, podrías darle un nueva energía al equipo?

No me quiero poner al nivel de hablar de Yoshimar Yotún o Christian Cueva. Ambos son cracks y, en mi opinión, tengo lo mío y sé lo que podría dar en el campo.

Finalmente, hace unos años jugaste en Brasil. ¿Tienes en mente regresar al extranjero a corto plazo?

Sí, mi mente siempre está en poder volver a salir hacia el extranjero, pero ahora solo pienso en dar lo mejor con ADT para que llegue todo lo que uno anhela.