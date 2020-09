Cuando uno ama y disfruta lo que hace, se nota por los poros. Victoria Pardo lo sabía desde pequeña cuando en sus clases de educación física en el nido se escapaba para jugar a la pelota con sus compañeritos.

Desde ahí, aunque todavía de forma inconsciente, su futuro ya estaba escrito: romper los moldes para resaltar en una industria como la del fútbol, donde priman los hombres, pero donde cada vez más mujeres destacan demostrando su gran pasión, talento y capacidad.

¿Cómo nace tu interés por el fútbol?

Yo ingresé a la universidad para estudiar Derecho. Sin embargo, en mi segundo año sentía que no me llenaba y me empecé a interesar por el periodismo. Quería ser reportera, estar en la cancha.

¿Qué te terminó de animar a cambiarte de carrera?

Antes de hacer mi cambio de carrera realicé una prueba en CMD. Allí me tocó ir un día a la cancha con Humberto Arbulú. Pensé que solo acompañaría, pero cuando él termina de entrevistar a José Carlos Fernández le dice que yo le iba a hacer unas preguntas. Por dentro, estaba muy nerviosa. Humberto me felicitó y terminó utilizando mis preguntas en su nota.

Tuviste un pequeño paso por Depor…

Sí, yo llego a Depor por Horacio Zimmerman. Él había leído mi tesis de licenciatura sobre el negocio de los niños futbolistas y se interesó en mi perfil. Sin embargo, a la par me empezó a llamar la atención el marketing deportivo y decidí estudiar el diplomado de FIFA CIES. Ahí conocí a Iván Huerta, quien me jala a Alianza Lima. Él siempre cuenta que en sus clases yo preguntaba y preguntaba. Y es que desde pequeña me enseñaron a dar el 101% en todo lo que haga.

¿Cómo fue tu experiencia en el Real Madrid?

De las mejores. Yo dejé todo para ir a hacer mi máster en España y desde que llegué me lo tomé como un trabajo. Hice mis practicas en el Real Madrid. Son unos monstruos. Ellos tienen una realidad y la de nosotros es otra. A nivel mundial, son el club número 1 en ingresos. Entonces, si de alguien tienes que aprender es de ellos.

¿Luego entraste a la FPF?

Tuve la oportunidad de quedarme en España, pero Benjamín Romero ingresa a la FPF y me llama para ser parte del equipo. Quería que me encargue del desarrollo del fútbol femenino, menores, futsal, fútbol playa, esports. Le dije que sí, porque una cosa es trabajar en un club y otro hacerlo para desarrollar de la mejor manera el deporte en el país.

¿Cómo ves a las mujeres en esta industria?

Cada vez somos más y no solo a nivel mundial. Estamos demostrando lo profesionales que podemos ser las mujeres en el fútbol. Es un área que siempre ha sido para hombres, pero también hay espacio para nosotras.

¿Cómo te has sentido con el regreso de la Liga 1?

Es duro por los estadios vacíos. Una de las cosas motivadoras era ver las graderías llenas, todos alentando y cantando y saltando, era impresionante. Mucha gente dice que el fútbol no sirve para nada, pero detrás hay una gran maquinaria. Además, es un motor importante en la sociedad.

¿Qué va a pasar con el fútbol femenino?

Muchas chicas me han escrito a preguntarme al respecto, pero personalmente creo que más allá de que todos queremos salir a jugar, la salud es lo más importante. La situación es dura, pero a la vez creo que nos motivará para lo que se viene en los próximos años, porque los planes continúan.

¿Metas a futuro?

Hoy estoy enfocada en la Federación. Tenemos un gran camino por delante y estamos súper motivados. Quiero ayudar con mi granito de arena en todo lo que se pueda en el desarrollo de estas disciplinas, tanto a nivel de competencias y selecciones.

Perfil Victoria Pardo

Jefe Comercial y Marketing de Desarrollo de la FPF

Licenciada en periodismo por la PUCP. Máster en marketing deportivo en la Escuela Universitaria del Real Madrid. Actualmente, trabaja en la Federación Peruana de Fútbol.