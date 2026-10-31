El sueño de Virgen de las Nieves de Condesuyos llegó a su fin en la Copa Perú. El subcampeón departamental de Arequipa cayó por 2-1 en su visita a Vinicunca FC de Cusco y quedó eliminado de la Etapa Nacional en su primera participación en esta instancia del torneo.

El cuadro arequipeño afrontó el compromiso con la ausencia de Eduardo Torres, quien fue expulsado en el partido de ida disputado en Arequipa y que terminó igualado 1-1. Con ese resultado, Virgen de las Nieves necesitaba al menos un empate para forzar la definición por penales y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar de fase.

Sin embargo, el encuentro comenzó cuesta arriba para los visitantes. Desde los primeros minutos, Vinicunca FC tomó la iniciativa y generó las ocasiones más claras de peligro. La presión del elenco cusqueño dio resultados a los 27 minutos, cuando los hermanos Tito Cano elaboraron una gran jugada dentro del área que culminó con un remate de Raúl Tito, quien venció sin dificultades al portero Adrián Escalante para abrir el marcador.

Con la obligación de remontar, el equipo mistiano intentó reaccionar, pero la situación se complicó cuando Franduks Flores protagonizó un altercado con Rainer Conto, incidente que provocó la intervención del banco de suplentes local. Tras varios reclamos, el árbitro decidió expulsar al jugador arequipeño, dejando a Virgen de las Nieves con diez hombres y reduciendo sus posibilidades de reacción.

Antes del descanso llegó un nuevo golpe para la escuadra arequipeña. Aprovechando una desatención defensiva, Conto conectó de cabeza dentro del área y anotó el 2-0 para Vinicunca FC.

Pese a la inferioridad numérica, Virgen de las Nieves mostró una versión más competitiva en la etapa complementaria. El conjunto arequipeño adelantó sus líneas, ganó posesión del balón y comenzó a generar peligro sobre el arco rival. La insistencia tuvo recompensa a los 66 minutos, cuando Andy Polar sacó un potente remate desde fuera del área para descontar y devolver la esperanza a los visitantes.

Tras el gol, el representante de Arequipa mantuvo la presión en busca del empate que extendiera la serie, pero sin eficacia. A pesar de los constantes intentos en los minutos finales, el marcador no volvió a moverse y el global terminó 3-2 a favor de Vinicunca FC, que selló su clasificación a la siguiente fase de la Etapa Nacional.

Por otro lado, la representación arequipeña aún mantiene vivas sus aspiraciones en el torneo a través de Viargoca FC, campeón departamental, que este domingo recibirá a Sport Áncash en el Estadio Municipal de Atico desde las 15:00 horas. En el encuentro de ida, ambos equipos igualaron 1-1, por lo que la llave permanece completamente abierta.