La amistad se trasladó a las cámaras de televisión y provocó un momento muy divertido. Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana quien fue entrevistado en el programa ’90 Minutos de Fútbol’ de Fox Sports, vivió un momento muy gracioso cuando su amigo Óscar Ruggeri le hizo una broma en vivo en la que dio a entender que estaba perdiendo la audicion por su edad.

El entrenador de la selección peruana hablaba del trabajo que viene realizando su comando técnico con los seleccionados a través de videollamadas y el tipo de preguntas que le hace a sus jugadores. Ese espacio de la entrevista también tuvo un divertido cruce de palabras entre Ruggeri y Gareca, pero el extasis llegó cuando el exdefensor le hizo una pregunta.

- Ruggeri: “¿Cuándo dijiste al principio que hablan y se ponen de a grupo, lo hacen por línea, defensas, volantes, delanteros o da lo mismo?”.

- Gareca:. “¿Cómo, cómo?, no te entendí nada”

- Ruggeri: “Por qué no te pones el aparatito ya?” [Refiriéndose al auricular para ayudar a mejorar la audición]

Tras este cruce de palabras los panelistas del programa empezaron a reírse por la ocurrencia del exdefensor de la selección de Argentina quien es muy amigo del hoy entrenador de la selección peruana.

Gareca culpó a Ruggeri de no ser entrenador de Argentina

Pero el ‘Tigre’ no se quedó callado y minutos después le devolvió la broma a su amigo al señalarlo como el culpable de que él no haya sido el reemplazante de JOrge Sampaoli tras el Mundial Rusia 2018.

El entrenador de la selección peruana recordó el tiempo de licencia que le pidió a la selección peruana y que le había comunicado a su comando técnico que la única oferta que podría hacer que deje la bicolor es la de Argentina, pero esta no llegó.

Sin embargo, los panelistas del programa fueron aún más insistentes y le preguntaron “¿por qué crees que no se comunicaron o que te llamaron?” y el ‘Tigre’ contestó de forma irónica “Porque Ruggeri me postuló”, causando la risa de todos los presentes en la entrevista por videollamada.

“Si Óscar no me hubiese postulado, viste que anduvo diciendo que Gareca debía ser el entrenador de la selección, me hubiesen llamado”, dijo entre risas recordando que todo se trataba de una broma con su gran amigo y compañero en la albicieleste en su época de jugadores.

