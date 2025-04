Para muchos adolescentes, hacer nuevos amigos en el colegio no es tarea fácil. La inseguridad, el temor al rechazo o simplemente no saber cómo iniciar una conversación pueden convertirse en obstáculos importantes durante esta etapa crucial del desarrollo. Según la psicóloga Mary Castro, de la Clínica Ricardo Palma, establecer lazos de amistad en el entorno escolar es fundamental no solo para la integración social, sino también para el bienestar emocional y el desempeño académico.

Con ese propósito, la especialista comparte cinco estrategias prácticas que pueden ayudar a los estudiantes a ampliar su círculo social y fortalecer sus habilidades interpersonales.

1. Identificar habilidades personales

Reconocer las propias fortalezas es el primer paso. “Desde saber escuchar hasta tener talentos artísticos o deportivos, todos los jóvenes tienen algo valioso que compartir”, indica Castro. Identificar esas habilidades puede aumentar la confianza al momento de acercarse a otros.

2. Practicar la comunicación asertiva

Hablar con nuevas personas puede generar ansiedad, pero una conversación efectiva requiere tanto saber hablar como saber escuchar. Mostrar empatía e interés genuino en lo que los demás comparten es clave para establecer vínculos duraderos.

3. Dedicar tiempo a las amistades

Las relaciones necesitan espacio para crecer. Participar en actividades extracurriculares, jugar durante los recreos o estudiar en grupo son formas efectivas de crear conexiones. “La amistad también se cultiva con pequeños gestos diarios”, añade la especialista.

4. Mantener una actitud positiva

Una actitud abierta y amigable, sin prejuicios, facilita que otras personas se acerquen. Ser amable, sonreír y mostrar disposición a interactuar pueden marcar una gran diferencia en el entorno escolar.

5. Encontrar intereses en común

Tener gustos similares, como deportes, música, películas o videojuegos, puede ser la puerta de entrada a una gran amistad. Detectar intereses compartidos genera una base común para iniciar conversaciones y compartir experiencias.

Finalmente, la psicóloga destaca que cada adolescente tiene su propio ritmo para integrarse socialmente. Es importante respetar ese proceso y ofrecer apoyo si el joven muestra señales de ansiedad o retraimiento. En esos casos, contar con herramientas de autoestima y habilidades sociales puede marcar la diferencia en su adaptación escolar.