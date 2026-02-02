El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) enfrenta importantes desafíos para ejecutar su cartera de proyectos en 2026.

Fue tras identificar 30 proyectos de defensa ribereña y drenaje pluvial que podrían tener retrasos o paralizaciones por restricciones presupuestales y problemas de gestión.

Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL sostuvo que las obras de esos proyectos, que concentran una inversión de S/ 11,137 millones, son clave para prevenir inundaciones y reducir riesgos ante eventos climáticos, especialmente frente a un eventual Fenómeno de El Niño Costero.

Precisó que para el año fiscal 2026, el presupuesto de inversión asignado a la ANIN es de S/2, 895 millones, insuficiente para financiar de manera simultánea y oportuna las inversiones programadas para el presente año, que demandan S/7,950 millones, especialmente las de mayor envergadura.

Es decir, hay un déficit de S/5,055 millones en 2026, situación que se repetiría en 2027 y 2028, con déficit proyectados de S/5,185 millones y S/3,322 millones, respectivamente.

Precisión

Según estimaciones del IEDEP, los 30 proyectos identificados concentran una inversión total de S/ 11,137 millones, de los cuales S/ 5,831 millones aún están pendientes de ejecución. Este monto supera el presupuesto institucional asignado para el presente año.

Entre los proyectos más relevantes en riesgo destacan el Servicio de protección ante inundaciones en los ríos Casma, Sechín y Grande (S/ 1,017 millones) y la Creación del Servicio de protección ante el peligro de inundaciones del río Huarmey, en los distritos de Huarmey y Huayán, en Áncash (S/ 807 millones).

También está el proyecto Creación del servicio de protección contra inundaciones en la quebrada de San Ildefonso, en Trujillo, La Libertad (S/ 945 millones) y el proyecto Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete, en Lima (S/ 553 millones).

“De concretarse estos proyectos, beneficiarían a casi 97, 000 peruanos”, señaló Chávez.

En ese sentido, el economista enfatizó que el reto de la ANIN en 2026 será optimizar la asignación de recursos, fortalecer la gestión de proyectos y asegurar la continuidad de las inversiones, a fin de evitar que las limitaciones presupuestales frenen estas obras estratégicas para la seguridad y el desarrollo del país.