Según la Asociación de Exportadores (ADEX), las agroexportaciones (tradicionales y no tradicionales) sumaron más de $ 742 millones 380 mil en enero 2020, lo que representa un crecimiento de solo 2% frente al mismo mes del 2019

La gerente de Agroexportaciones de ese gremio empresarial, Susana Yturry, precisó que en enero, los envíos peruanos llegaron a 102 mercados.

Al respecto, dijo que existe incertidumbre respecto a los resultados de los siguientes meses, pues, no se puede saber aún el número real de contenedores reefer disponibles en el hemisferio sur para enviar productos refrigerados y atender la demanda por el inicio de la temporada de palta.

Explicó que los despachos del de productos agrarios tradicionales alcanzaron los $ 35 millones 759 mil (caída de -31.7%) y tuvieron como partidas principales al café ($ 28 millones 890 mil), que a pesar de registrar una contracción de -31.4%, concentró el 80.8%. Le siguió los azúcares de caña, lana sin cardar ni peinar, entre otros. Llegaron a 28 mercados, liderados por los Estados Unidos ($ 7 millones 548 mil), Alemania ($ 5 millones 775 mil), Colombia, Bélgica, entre otros.

En tanto, las exportaciones del subsector agropecuario-agroindustrial ($ 706 millones 621 mil) crecieron 4.2% y concentraron el 95.2% de los envíos agrarios totales. Los alimentos más demandados fueron las uvas (US$ 322 millones 497 mil y un alza de 25.5%), mangos, espárragos, arándanos y bananas. De este top five, creció más el espárrago (26%).Los mercados más importantes fueron EE.UU. (US$ 320 millones 221 mil) y Países Bajos que de forma conjunta concentraron el 56.7% de estos despachos. Otros fueron Hong Kong, España, China, Colombia, México y Ecuador. Otros fueron Corea del Sur, Canadá, Reino Unido, Chile, Rusia, Alemania y Bélgica.