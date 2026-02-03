El café es uno de los productos más emblemáticos del Perú. Entre enero y noviembre de 2025 conquistó más de 50 mercados de todo el mundo, siendo EE.UU., Alemania, Bélgica y Canadá sus principales destinos, señaló la gerente de Relaciones Institucionales y Convenios de la Asociación de Exportadores (ADEX), Ysabel Segura Arévalo.

Pero, el consumo interno, según dijo, apenas bordea los 1.6 kg por persona al año, por debajo de los 2.5 kg de Colombia, o los 5.5 kg de Brasil, lo que plantea un desafío, pero también una valiosa oportunidad.

“Tenemos un amplio espacio para seguir promoviendo nuestro café, acercarlo más a los consumidores y resaltar su calidad, diversidad y valor cultural”, puntualizó.

Durante su participación en la ceremonia de lanzamiento de la iniciativa ‘Pasaporte del Café Peruano’, indicó que cumplirá un rol fundamental, porque no solo conectará al público local con las cafeterías de especialidad, sino que impulsará la innovación y contribuirá al posicionamiento de este grano aromático en el país.

Envíos

En ese período, refirió Segura Arévalo, los despachos de café al exterior alcanzaron los $ 1,581 millones 335 mil, mayor en 54% con relación a igual etapa del 2024 ($ 1,026 millones 169 mil). Es producto de los mejores precios internacionales porque en volumen registró una caída de 4%.

La Gerencia de Agroexportaciones de ADEX detalló que el café convencional fue el de mayor demanda con pedidos por $ 1,326 millones 578 mil, registrando un incremento de 47%. En tanto, el café orgánico, con envíos por $ 254 millones 756 mil, tuvo un alza exponencial de 109%, demostrado que su demanda va en aumento.

Los principales compradores fueron EE.UU. ($ 524 millones 392 mil), Alemania ($ 282 millones 351 mil), Bélgica ($ 159 millones 261 mil) y Canadá ($ 154 millones 131 mil), con variaciones de 82%, 36.3%, 35.8% y 86.7%, respectivamente. Estos 4 países acumularon el 71% del total exportado.

Pasaporte cafetero

El Pasaporte del Café Peruano –Edición Verano 2026–, que tiene el apoyo de ADEX y Agroideas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), es una guía exclusiva que invita a los amantes del café a sumergirse en una ruta cafetera única por las mejores barras de café de Lima y Callao.

Por un costo de solo S/.5, los participantes pueden adquirirlo, y conseguir un sello y registro virtual en las cafeterías participantes por cualquier consumo, de preferencia de café peruano. Las promociones asociadas a las 40 cafeterías participantes son válidas hasta el 30 de junio de 2026.